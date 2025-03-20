Утверждено расписание заключительных туров РПЛ сезона 2024/25

Опубликовано расписание матчей РПЛ с 24-го по 30-й тур. В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.
24-й тур
11 апреля (пятница)
19:30 «Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
12 апреля (суббота)
12:00 «Оренбург» – ЦСКА
14:30 «Пари НН» – «Динамо»
17:00 «Рубин» – «Локомотив»
19:30 «Ахмат» – «Ростов»
13 апреля (воскресенье)
14:30 «Акрон» – «Факел»
17:00 «Зенит» – «Краснодар»
19:30 «Химки» – «Крылья Советов»
25-й тур
19 апреля (суббота)
12:00 «Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)
14:30 «Акрон» – «Спартак»
17:00 «Локомотив» – «Пари НН»
19:30 «Краснодар» – «Ахмат»
20 апреля (воскресенье)
14:00 ЦСКА – «Крылья Советов»
14:00 «Факел» – «Ростов»
16:30 «Зенит» – «Химки»
19:30 «Динамо» – «Рубин»
26-й тур
25 апреля (пятница)
19:30 «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
26 апреля (суббота)
14:00 «Динамо» – «Зенит»
14:00 «Пари НН» – «Ахмат»
16:30 «Ростов» – «Локомотив»
19:00 «Спартак» – ЦСКА
27 апреля (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»
16:30 «Химки» – «Акрон»
19:00 «Рубин» – «Факел»
27-й тур
2 мая (пятница)
18:00 «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
3 мая (суббота)
17:00 «Локомотив» – «Оренбург»
19:30 «Краснодар» – «Рубин»
4 мая (воскресенье)
14:00 «Факел» – «Спартак»
16:30 «Ахмат» – ЦСКА
19:30 «Зенит» – «Пари НН»
19:30 «Химки» – «Ростов»
5 мая (понедельник)
18:30 «Крылья Советов» – «Динамо»
28-й тур
11 мая (воскресенье; ориентировочная дата)
«Оренбург» – «Химки»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
ЦСКА – «Краснодар»
«Факел» – «Локомотив»
«Динамо» – «Спартак»
«Акрон» – «Ахмат»
«Рубин» – «Ростов»
«Пари НН» – «Крылья Советов»
29-й тур
17 мая (суббота)
14:00 «Оренбург» – «Краснодар»
16:30 «Химки» – «Рубин»
19:00 «Пари НН» – «Факел»
18 мая (воскресенье)
13:30 «Крылья Советов» – «Спартак»
14:00 «Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
16:30 «Динамо» – «Акрон»
19:00 «Ростов» – «Зенит»
19 мая (понедельник)
20:30 «Локомотив» – ЦСКА
30-й тур
24 мая (суббота)
16:30 «Зенит» – «Ахмат»
16:30 «Спартак» – «Химки»
16:30 «Краснодар» – «Динамо»
16:30 ЦСКА – «Пари НН»
16:30 «Факел» – «Крылья Советов»
16:30 «Рубин» – «Оренбург»
16:30 «Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
16:30 «Акрон» – «Локомотив»