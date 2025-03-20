Утверждено расписание заключительных туров РПЛ сезона 2024/25

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сегодня, 12:36

Опубликовано расписание матчей РПЛ с 24-го по 30-й тур. В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

24-й тур

11 апреля (пятница)

19:30 «Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

12 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» – ЦСКА

14:30 «Пари НН» – «Динамо»

17:00 «Рубин» – «Локомотив»

19:30 «Ахмат» – «Ростов»

13 апреля (воскресенье)

14:30 «Акрон» – «Факел»

17:00 «Зенит» – «Краснодар»

19:30 «Химки» – «Крылья Советов»

25-й тур

19 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)

14:30 «Акрон» – «Спартак»

17:00 «Локомотив» – «Пари НН»

19:30 «Краснодар» – «Ахмат»

20 апреля (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Крылья Советов»

14:00 «Факел» – «Ростов»

16:30 «Зенит» – «Химки»

19:30 «Динамо» – «Рубин»

26-й тур

25 апреля (пятница)

19:30 «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»

26 апреля (суббота)

14:00 «Динамо» – «Зенит»

14:00 «Пари НН» – «Ахмат»

16:30 «Ростов» – «Локомотив»

19:00 «Спартак» – ЦСКА

27 апреля (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»

16:30 «Химки» – «Акрон»

19:00 «Рубин» – «Факел»

27-й тур

2 мая (пятница)

18:00 «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)

3 мая (суббота)

17:00 «Локомотив» – «Оренбург»

19:30 «Краснодар» – «Рубин»

4 мая (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Спартак»

16:30 «Ахмат» – ЦСКА

19:30 «Зенит» – «Пари НН»

19:30 «Химки» – «Ростов»

5 мая (понедельник)

18:30 «Крылья Советов» – «Динамо»

28-й тур

11 мая (воскресенье; ориентировочная дата)

«Оренбург» – «Химки»

«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»

ЦСКА – «Краснодар»

«Факел» – «Локомотив»

«Динамо» – «Спартак»

«Акрон» – «Ахмат»

«Рубин» – «Ростов»

«Пари НН» – «Крылья Советов»

29-й тур

17 мая (суббота)

14:00 «Оренбург» – «Краснодар»

16:30 «Химки» – «Рубин»

19:00 «Пари НН» – «Факел»

18 мая (воскресенье)

13:30 «Крылья Советов» – «Спартак»

14:00 «Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)

16:30 «Динамо» – «Акрон»

19:00 «Ростов» – «Зенит»

19 мая (понедельник)

20:30 «Локомотив» – ЦСКА

30-й тур

24 мая (суббота)

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

16:30 «Спартак» – «Химки»

16:30 «Краснодар» – «Динамо»

16:30 ЦСКА – «Пари НН»

16:30 «Факел» – «Крылья Советов»

16:30 «Рубин» – «Оренбург»

16:30 «Динамо» (Махачкала) – «Ростов»

16:30 «Акрон» – «Локомотив»