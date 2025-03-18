Сборная Турции не сможет сыграть с Россией в этом году

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар ответил на вопрос источника относительно возможности сыграть товарищеский матч со сборной России в 2025 году.
В этом году у нас не осталось слотов для игры с Россией, у нас нет свободной даты для этого товарищеского матча. Летом у нас будет тур по США, и мы уже об этом объявили. Осенью у нас будут только официальные игры в соответствии с международным календарём.
Возможен ли матч в следующем году? Пока у нас не составлен календарь, мы будем смотреть. Лучше дождаться официальных дат и объявлений, тогда можно будет планировать соперников для товарищеских игр.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о переговорах по проведению игры с европейской сборной.