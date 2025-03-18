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Сборная Турции не сможет сыграть с Россией в этом году

сегодня, 16:25

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар ответил на вопрос источника относительно возможности сыграть товарищеский матч со сборной России в 2025 году.

В этом году у нас не осталось слотов для игры с Россией, у нас нет свободной даты для этого товарищеского матча. Летом у нас будет тур по США, и мы уже об этом объявили. Осенью у нас будут только официальные игры в соответствии с международным календарём.

Возможен ли матч в следующем году? Пока у нас не составлен календарь, мы будем смотреть. Лучше дождаться официальных дат и объявлений, тогда можно будет планировать соперников для товарищеских игр.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о переговорах по проведению игры с европейской сборной.

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Турция  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 17:06
То может то не может! Скоро будут сами просить!
Capral
Capral
сегодня в 16:41
И зачем это публиковать, если итак всё понятно...
adekvat
adekvat
сегодня в 16:32
Не можем да и не хотим, в следующем году тоже самое будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:28
Какая досада1 Будем искать другую жертву...
Гость
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