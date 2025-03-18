«Осасуна» может сыграть два матча в Ла Лиге с разницей в 24 часа

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сегодня, 19:04

«Осасуна» должна провести два матча в рамках испанской Ла Лиги с интервалом в сутки: 27 марта против «Барселоны» и 28 марта против «Атлетика» из Бильбао.

Напомним, что встреча с «Барселоной», первоначально назначенная на 8 марта, была перенесена в связи со смертью врача первой команды «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Ранее сообщалось о возможности проведения этого матча 26 апреля или 21 мая.