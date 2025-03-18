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«Осасуна» может сыграть два матча в Ла Лиге с разницей в 24 часа

сегодня, 19:04

«Осасуна» должна провести два матча в рамках испанской Ла Лиги с интервалом в сутки: 27 марта против «Барселоны» и 28 марта против «Атлетика» из Бильбао.

Напомним, что встреча с «Барселоной», первоначально назначенная на 8 марта, была перенесена в связи со смертью врача первой команды «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Ранее сообщалось о возможности проведения этого матча 26 апреля или 21 мая.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
сегодня в 19:33
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    сегодня в 19:32
    Думаю, матч Осасуны с Атлетиком из Бильбао передвинут с пятницы на воскресенье. Календарь позволяет это сделать. Играть каждый день - это ненормально.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 19:27
    Зачем Барселона вообще отменила матч с Осасуной, который должен был состояться восьмого марта? Почему смерть врача должна на это влиять. Могли бы его памяти посвятить победу над своим соперником. В конце концов умерших актёров провожают аплодисментами.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 19:06
    Если это случится то что тогда Реалу говорить))))
    Гость
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