ПСЖ может в следующем туре досрочно стать чемпионом Лиги 1

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вчера, 09:24

В марте во французской Лиге 1 может быть досрочно определен чемпион.

ПСЖ , лидирующий в турнирной таблице, опережает «Марсель» на 19 очков. После следующего тура в розыгрыше останется 21 очко, а это именно столько, сколько может быть разницы между парижанами и клубом из Марселя, если парижский клуб одержит победу над «Сент-Этьеном», а «провансальцы» сыграют вничью или потерпят поражение в матче с «Реймсом».