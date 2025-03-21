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ПСЖ может в следующем туре досрочно стать чемпионом Лиги 1

вчера, 09:24

В марте во французской Лиге 1 может быть досрочно определен чемпион.

ПСЖ, лидирующий в турнирной таблице, опережает «Марсель» на 19 очков. После следующего тура в розыгрыше останется 21 очко, а это именно столько, сколько может быть разницы между парижанами и клубом из Марселя, если парижский клуб одержит победу над «Сент-Этьеном», а «провансальцы» сыграют вничью или потерпят поражение в матче с «Реймсом».

Таким образом, ПСЖ имеет все шансы на завоевание тринадцатого чемпионского титула в своей истории. Следующий тур чемпионата Франции запланирован на 29-30 марта.

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ПСЖ
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:43
Раньше Спартак такой был после развала СССР, доминировал...
kxzuyy65zv48
kxzuyy65zv48
вчера в 10:32
Совсем неинтересный чемпионат в плане борьбы за чемпионство.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:49
Никакой конкуренции в Лиге 1, скукота смертная
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:49
Такой разрыв не отыгрывается...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:46
Самый не интересный чемп из Топ-5
utwjdrf4jzyp
utwjdrf4jzyp
вчера в 09:43
Ничего удивительного, самая сильная команда страны.
Capral
Capral
вчера в 09:31
Досрочно они стали еще перед чемпионатом, всё остальное- формальности. И кому интересен такой чемпионат...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:25
Да , что там ПСЖ - Мотя - чемпион Франции
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