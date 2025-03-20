Ван Дейк и де Лигт побаиваются чемпионов Европы. Голландцы разочаровали в крутых клубах

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сегодня, 10:18

Испанцы сильнее как команда.

Голландцев огорчили на клубном уровне

Ван Дейк проиграл финал Кубка Лиги «Ньюкаслу». Вирджил действовал против Исака и его напарников не лучшим образом. Атака ПСЖ тоже не заметила грозного великана из обороны «Ливерпуля». У де Лигта в составе «Манчестер Юнайтед» меньше поражений с начала года, чем у ван Дейка, что забавно. Но «красные дьяволы» не команда для надежной игры защитников. А Тимбер уступал «Ньюкаслу» и «Вест Хэму» с «Арсеналом». Хотя универсальный защитник неплохо смотрелся, если сравнивать со знаменитыми коллегами. Куман может переживать за готовность обороны.

У многих голландцев проблемы на клубном уровне. Разумеется, ван Дейк, де Лигт и Тимбер – футболисты мирового уровня. А 19-летний Хато из «Аякса» может появиться слева, если Фримпонг не выйдет на правом краю, а Тимбер не сыграет слева. Вот только юный Хато тоже играет с перепадами. Отличительная черта голландцев в начале года. Даже полузащитник Гравенберх, герой «Ливерпуля» на благополучном стартовом отрезке сезона, ничего не сумел поделать против крутой тройки полузащитников из ПСЖ . Невеш, Витинья и Руис сумели переиграть коллег из состава Слота.

Один из тройки – Фабиан Руис, снова сыграет против голландца из «Ливерпуля». А Педри и Ямаля хавбек «красных» в этом сезоне на клубном уровне не встретит. Команда Слота вылетела из Лиги чемпионов вместе с Гакпо, левым форвардом сборной Нидерландов. Коди выпал из основы «Ливерпуля». Не помог голами в матчах против сильных соперников. Кто в нормальной форме? Плеймейкер Симонс пришел в себя в «Лейпциге», но до этого у него был сложнейший отрезок. У хавбека Рейндерса в «Милане» тоже игра через раз. Тезка Бабангиды раскрылся лишь против «Комо».

Даже когда футболист из заявки Кумана неплохо начинает сезон, как молодой форвард «Аякса» Бробби, то у него возникают проблемы. Брайан забил гол престижа «Айнтрахту» в домашнем матче в Амстердаме в плей-офф Лиги Европы. А затем Бробби со скамейки наблюдал, как немцы разрывают защиту голландцев. «Аякс» уступил 1:4 в гостях и покинул еврокубки. Сборная Нидерландов в странном состоянии. Может вылететь из Лиги наций после двух матчей на этой неделе. Причина не только в персональном спаде игроков. Проблемой является форма соперников из Испании.

Сборная Испании совсем не похожа на «Реал»

Основа де ла Фуэнте возможна без футболистов «Мадрида». Без Дани Карвахаля, героя Евро-2024, выбор стал невероятно скромным, у Анчелотти играют легионеры. Но дело не только в футболистах. Сборная Испании — антиподы «Реала» по подходу. «Мадриду» не важно, как выглядит их футбол, если проходят дальше в Лиге чемпионов и побеждают в Ла Лиге. Ставка на индивидуалистов очевидна. У «Красной Фурии» настоящая команда с философией. Даже когда речь о техничных игроках, как роскошный Уильямс и уникальный Ямаль, они готовы прессинговать соперников.

Умение давить – сильная сторона испанской сборной. Однако раньше чаще применяли тики-таку. Луис Энрике пытался вернуться к настройкам, которые делали чемпионами. Его сменщик де ла Фуэнте поступил хитрее. Сейчас Испания — команда, которая может отдать мяч сопернику и сыграть на контратаках. А в центре поля по-прежнему большие умницы. Даже без Родри сборная вряд ли повторит неудачу «Манчестер Сити», скатившись по игре. Если голландцы допустят преимущество хавбеков гостей в первом матче, то голкипер Вербругген обязательно пропустит пару мячей.

А у Испании сейчас нет голкипера, который не допускал ошибки в последнее время. Давид Райя из «Арсенала» ближе многих к основе. Травма пошатнула позиции Унаи Симона, хотя голкипер «Атлетика» в заявке на игру с голландцами. У сборной Испании получалось выжать максимум даже из таких футболистов, как Мората. Форвард Альваро не смог задержаться на долго ни в одном богатом клубе, который представлял. При этом ветеран сборной – капитан команды. Нападающий, представляющий «Галатасарай», ведь «Милан» отдал его в аренду, готов встретить ван Дейка.

Нидерландам важно оплатить летнее везение

Голландцы с Куманом прошли в полуфинал Евро-2024. Но там был секрет. Нидерланды на групповом этапе проиграли Австрии и сыграли нулевую ничью с Францией. Прошли с третьего места в плей-офф благодаря победе над польской сборной. А дальше Куману повезло. Нидерланды встретили Румынию и Турцию без опыта успешных матчей на выбывание. Как только голландцы сыграли против опытного соперника в лице Англии, то покинули турнир. В Лиге наций допустили 4 осечки в шести матчах. Играли не только против элитной Франции, но ещё с венграми и боснийцами.

У Нидерландов странная команда. Могут собраться на один поединок. Могут сыграть достаточно аккуратно и получить ничью против Испании хотя бы дома. Но перевес «Красной Фурии» не удивит. По качеству командного футбола Испания выше соперника. Понятно, что плей-офф в марте всегда опасен для фаворитов. Однако Нидерланды пока не заслужили полуфинал Лиги наций. Надо доказать делом, что ошибки ван Дейка, де Лигта и Гакпо в последних важных матчах клубов – случайность, а все звезды голландцев готовы взять реванш у судьбы и прибавить в оранжевой форме.

Игроки из Нидерландов понимают, что у Испании нет в заявке Касильяса, Пуйоля, Рамоса, Хави, Иньесты и Вильи. Состав у де ла Фуэнте слабее, чем был в прошлом у Дель Боске. Однако «Красная Фурия» снова берет трофеи. А если говорить о командных действиях, то Испания одна из самых крепких сборных мира. На групповом этапе Лиги наций прошли без поражений сложную группу с Данией, Сербией и Швейцарией. Физически сильные соперники не справились с юркими испанцами. Нидерландам тоже будет сложно. Нужно прыгнуть выше головы, чтобы выбить Испанию из турнира.