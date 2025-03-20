Французские форварды в безумной форме. Осталось соединить Мбаппе, Дембеле и Олисе в убойную связку

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вчера, 18:58

Футболисты пока не сыгрались.

У нападающих из Франции эффектный сезон

В Загребе играть непросто, но «трёхцветные» точно фавориты в противостоянии с Хорватией. У «клетчатых» два шанса взять реванш за прошлые встречи с французами. Пока проход дальше Мбаппе более вероятное событие. Особенно если сыграются в атаке. Разговор о форвардах Дешама – одна из самых актуальных тем начала года. Причин много, но две основные формулируются коротко – «Реал» и ПСЖ . «Сливочные» прошли Гвардиолу и Симеоне, а это всегда непросто в Лиге чемпионов. И в составе Анчелотти на острие снова француз.

А ПСЖ выбил «Ливерпуль», победителя общего этапа Лиги чемпионов. Дембеле, Дуэ и Баркола – форварды парижан, в заявке сборной Франции. Причем одному из них может не хватить места в основе, ведь есть также успешный Олисе из «Баварии». Переход из «Кристал Пэлас» в немецкий гранд стал испытанием для молодого крайнего форварда. Оказалось, что Майкл в 23 года без проблем может адаптироваться в команде, где есть опытные Гнабри, Сане и Коман. Новичок играет в основе, тренера Компани устраивают пасы и удары Олисе.

У Мбаппе классная статистика в «Реале». Прогресс в работе на острие. У Дембеле безумные голевые показатели с начала нового года. Дуэ оценивают в 90 млн евро. Причем им интересуется Гвардиола, так как понимает, что в команде с Дембеле, Кварацхелией и Баркола молодой форвард может почувствовать себя лишним игроком. Даже легенды сборной Франции, вроде Эрика Кантона, невысокого мнения об уровне Лиги 1. Там всегда есть феноменальные молодые игроки. Но лучшим надо повторить опыт Платини, Зидана и Анри, то есть уехать.

Тренер Дешам доволен формой своих нападающих в клубах. При этом важно понимать, что Баркола, Олисе и Дембеле, если их расположить чуть глубже, а также Мбаппе в роли «девятки» – несыгранная четверка. В теории всё круто. Ставьте ниже хавбеков Камавингу из «Реала» и Гендузи из «Лацио», у них прекрасные разрезающие передачи низом. Получайте голы пачками в ворота хоть Хорватии, хоть следующего соперника в плей-офф Лиги наций. Вот только рано радоваться. Лишь Мбаппе имеет богатый голевой опыт именно в футболке сборной.

Капитану важно научиться делиться мячом

Мбаппе не всегда замечает напарников. Понимаем, почему многие эксперты высоко ценят Килиана. Мбаппе хорош, когда готов физически и морально. Но преждевременно ставить молодого француза в первую десятку величайших игроков нового века. Мбаппе собрал трофеи. Но пока не был тем, кто на своем горбу тащит клуб к победе в Лиге чемпионов. У сборной Франции на ЧМ -2018 была именно команда. А вот на прошлом мундиале в Катаре даже хет-трик Килиана не помог обыграть Аргентину и Месси. Мбаппе не всесильный игрок.

У Килиана были проблемы с работой на команду во Франции. Форварда постоянно критиковали бывшие звезды ПСЖ , вроде Жерома Ротена. Даже менее жесткие эксперты кивали на лень Мбаппе при прессинге. В «Реале» француз играет не на левом фланге, а в центре атаки. Там можно быть эгоистом, но с оговорками. Килиан много забивает, но в сборной важно делиться мячом. Не стоит забывать, что Дембеле выстрелил в ПСЖ у Луиса Энрике, когда получил свободную позицию с частой игрой в центре атаки. Усману нужна воля.

В теории можно перестроить Францию на схему «4-4-2». Тогда Мбаппе и Дембеле – дуэт форвардов, левый и правый полуфланги. Тогда вингер Олисе играет справа, а Баркола слева. И получается дыра между дуэтом нападающих и полузащитниками, поскольку в связке Камавинга – Гендузи нет человека в стиле Нголо Канте. Ветеран сейчас занят личной жизнью. На родине предков сфотографировали с женщиной. А потом написали, что это его жена. Неправда, скромняга Канте пока холостяк. А сборная Франции ещё не сыгралась.

Зато кадры классные. В центре есть Рабьо из «Марселя» и Заир-Эмери из ПСЖ . А вот Тчуамени привык к центру защиты, потерял хватку как опорник. Такие моменты мешают создать единую картину. На Евро-2024 ничего магического от команды Дешама не дождались. По уровню футбола французы не были лучшими. По командной работе уступили не только сборной Испании. Фавориты, которые мучаются, стали нормой. Вспомним Англию Саутгейта. Мбаппе не хочет оказаться французским Кейном без новых трофеев в сборной.

Дешам не справился с главным вызовом

Кто мужик? Незатейливый вопрос, на который нужно ответить Дидье, чтобы его уход из сборной Франции не случился после провалов в Лиге наций и на ЧМ -2026. Кто в сборной Франции ведет себя не как ребенок миллионер, а как взрослый мужчина с обязательствами? Люди из штаба Дешама рассказывали, что бегали по номерам во время крупных турниров, заставляя футболистов ложиться спать вовремя. Спортсмены ночами рубились в видеоигры. В «Барселоне» Дембеле много раз наказывали, ведь Усман всю ночь играл и опаздывал.

Даже Гризманн, хотя Антуан ветеран футбола с тремя детьми, грешил ребячеством в неподходящий момент. Недавно Жюля Кунде, ещё одного важного для атаки футболиста сборной Франции, во второй раз вывели из стартового состава «Барселоны». Крайний защитник, который должен подготовить фланг для Дембеле, снова опоздал. В случае с Кунде можно предположить, что крутился перед зеркалом. Жюль всегда выбирает необычные наряды. Вот только если в сборной Франции братья Погба по дисциплине, то титулов не будет.

Дешам зря остался. Дидье не раз терял контроль над коллективом. Тренер мог уступить место Зидану. Тот прекрасно справлялся с мегазвездами «Реала». В сборной Зинедину будет ещё проще. У него есть статус иконы футбольного стиля во Франции. А редкие встречи с игроками позволяют сохранить дисциплину. Хотя видно желание игроков перекрыть неудачу на Евро-2024, где были фаворитами, но не взяли кубок, Франция лишь перестраивается. У них нет плеймейкера и много ложных форвардов. Мощная и пока загадочная сборная.