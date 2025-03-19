В Лиге наций сразу два плей-офф. Италия попробует выбить Германию, а Мбаппе – команду Модрича

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сегодня, 13:58

Повторят вывески финалов ЧМ .

В главном плей-офф новый формат

Пары плей-офф Лиги наций: Хорватия – Франция; Нидерланды – Испания; Италия – Германия; Дания – Португалия.

Раньше играла финальная четверка. Сейчас восемь сборных претендуют на попадание в финал Лиги наций. Причем сразу три дуэли — повторение финалов чемпионатов мира. Испания и Нидерланды играли в решающем поединке в ЮАР пятнадцать лет назад. Московский финал свёл Францию и Хорватию. А Италия и Германия много раз встречались на высоком уровне. Главный матч провели в Испании в 1982-м, когда Паоло Росси огорчил немецких фаворитов.

Спустя много десятилетий лучшие игроки больших футбольных стран снова выбирают сильнейшую команду. На Евро-2024, как и в Лиге наций в прошлом цикле победила Испания. В случае прохода ван Дейка их ждёт победитель матча Мбаппе против Модрича. Лука не ушел из сборной Хорватии, в отличие от многих легенд «клетчатых». Но у Франции больше модников и чисто футбольных козырей. Однако есть одна проблема – сбавил главный тренер Дидье Дешам.

Мбаппе говорит, что у него не было конфликта с наставником. Ведь если Килиан с кем-то ссорится, то не общается, как с Неймаром. Никто форварду «Реала» во Франции не поверил, ведь Дешам ссорился не только с ним. Нападающий вернулся на плей-офф Лиги наций. Проведет два интересных поединка против Хорватии. Причем важнейший нюанс – матчи пройдут завтра и в воскресенье. При такой маленькой паузе будут солидные нагрузки на звёзд футбола.

В первом матче Нидерланды сыграют против Испании дома. Затем обе команды отправятся на юг Европы. В этой паре есть фаворит, однако сборной Кумана нечего терять. Выбьют обладателя трофея – отправятся в Италию или Германию, где пройдут полуфиналы и финал. Нет – вылетят от невероятно крутого соперника. Испания перестраивается в мелочах. Мечтают выжать максимум из талантов и стать ещё сильнее накануне игрового цикла, связанного с ЧМ -2026.

Дико любопытной является пара Дании и Португалии. Победитель сыграет против лучшей команды в связке Италии и Германии. Датчане очень крутые, а у Португалии полно сильных футболистов, даже если оставлять за скобками монстра Роналду. Пожалуй, только в паре Хорватии и Франции, если балканцы не удивят, можно увидеть разницу между соперниками по классу. «Клетчатые» сбавили. Но в остальных крутых дуэлях нет намного более меткого стрелка.

Италия и Германия – две мощные команды. Спаллетти зол после Евро-2024, ведь вылетели от Швейцарии в плей-офф. Германия покинула домашний кубок после матча с Испанией, хотя была близка к серии пенальти. Если дойдет до одиннадцатиметровых в Лиге наций, то Доннарумма может напомнить о своей победе над «Ливерпулем» на прошлой неделе. Как ни крути, а официальный турнир сборных был хорошей идеей. Впереди элитные противостояния.

Плей-офф на выбывание тоже крутой

Плей-офф между лигами «А» и «В»: Турция – Венгрия; Украина – Бельгия; Австрия – Сербия; Греция – Шотландия.

В этот раз в УЕФА решили добавить приправ в обычную систему перехода между лигами. Напрямую после группового этапа в дивизион «А» поднялись Англия, Норвегия, Уэльс и Чехия. Однако ещё четыре места займут победители матчей между третьими командами в группах дивизиона «А» и вторыми в квартетах из дивизиона «В». Сборная Украины сыграет против команды Бельгии. Фавориты уволили экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Теперь Бельгию готовит Руди Гарсия. А ещё в сборную вернулся Тибо Куртуа, что привело к скандальному уходу одного из голкиперов команды. Бельгийцы ссорятся, а вот турки настраиваются выбить Венгрию. У тренера Монтеллы талантливые и сильные футболисты, хотя соперник очень упрямый. Австрийцы Рангника тоже показывали сильный футбол, так что Сербии будет непросто сохранить место в элитной компании. А шотландцев проверит Греция.

Только одной команде в этой восьмерке не повезло со жребием. Бельгия досталась именно сборной Украины, а в других дуэтах нет наперед определенного фаворита. Могут быть равные и сложные поединки. Причем не стоит забывать о природе футбола сборных. Вчера команда впечатляла, а сегодня никакая. У сборной Греции точно есть шансы против побледневших шотландцев. С другой стороны, банда МакТоминэя может собраться и удивить.

Плей-офф между лигами «В» и «С»: Косово – Исландия; Болгария – Ирландия; Армения – Грузия; Словакия – Словения.

Плей-офф между лигами «С» и «D»: Гибралтар – Латвия; Мальта – Люксембург.

Здесь не настолько представительные команды, как выше. Но тоже немало интересных поединков. Ирландия сильнее нынешней Болгарии? Ответят на поле. Армения и Грузия – невероятно интересная пара, поскольку у команды с футболистами из РПЛ был яркий отрезок. А затем у тренера Петракова появились личные проблемы, начали проигрывать, наставника сборной Армении уволили. У Грузии после успеха на Евро-2024 тоже последовали неудачи.

Тренеру Саньолю не повезло со жребием. Чехи выиграли группу, а украинцы заняли второе место. Грузия теперь защищает право остаться во втором дивизионе, а команда Армении пытается подняться ещё выше. Также стремятся в новый дивизион скромные команды Гибралтара и Мальты. Лига наций дарит шанс на победу даже сборным уровня Сан-Марино. Эти герои отбора уже вышли в третий по счету дивизион. Также не стоит забывать о бонусах.