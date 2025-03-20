«Ливерпуль» готовит корону. Когда определится судьба титула в АПЛ

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вчера, 23:34

Оцениваем теоретические и математические шансы.

Пока мы отвлекаемся на матчи сборных, можно окинуть взглядом турнирные таблицы ведущих национальных чемпионатов. Понятно, что в России все очень запутано. В Испании и Италии – тоже. А вот даже беглый взгляд на положение дел в Английской Премьер-Лиге указывает, что там скоро все должно решиться.

Судьба чемпионства

Отрыв «Ливерпуля» от «Арсенала» составляет уже 12 очков. Похоже, «красным» суждено стать в 20-й раз чемпионами Англии. Но как скоро случится это событие? И каков теоретический шанс «канониров» перехватить инициативу в этой гонке? Давайте посмотрим. Да, еще, кстати, в борьбе остается «Ноттингем Форест», который уступает лидеру 16 очков.

Все команды сыграли по 29 матчей. Это означает, что впереди девять туров для каждой, и 27 очков в розыгрыше. «Арсенал» свой ближайший матч проведет 1 апреля против «Фулхэма». Теоретически он может сократить отставание до девяти очков, потому что «Ливерпуль» сыграет сутками спустя против «Эвертона».

«Ливерпулю» нужно набрать 16 очков (то есть 86 баллов суммарно) в оставшихся девяти матчах, чтобы получить недостижимый результат для «Арсенала» — это самая простая математика. Теоретически «канониры» максимум могут набрать 85 баллов, если выиграют все свои матчи. Конечно, это маловероятно, поэтому рассмотрим другие сценарии.

В ближайшее время это может случиться уже через три матча – 13 апреля, в 32-м туре. Чтобы это произошло, «Ливерпуль» должен выиграть два матча и сыграть как минимум вничью в одном против «Эвертона», «Фулхэма» и «Вест Хэма». Серия не выглядит безнадежной. Правда, для этого еще и «Арсенал» должен проиграть в трех подряд поединках: против «Фулхэма», «Эвертона» и «Брентфорда». А «Ноттингем Форест» должен потерять пять баллов в играх против «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Эвертона». Это еще может случиться 13 апреля, если «Ливерпуль» выиграет все три матча в ближайших трех турах, а «Арсенал» сыграет вничью в одном и проиграет в двух других, тогда как «Ноттингем» потеряет три балла в трех турах.

Отложенный титул

Это мы рассмотрели вариант с самым ранним из возможных титулов «Ливерпуля». А что, если он и «Арсенал» выиграет все оставшиеся матчи? Тогда судьба титула решится 3 мая, когда «красные» отправятся в гости к «Челси», а «Арсенал» примет «Борнмут». К этому времени обе команды должны будут выиграть по пять матчей. И тогда все равно подопечные Арне Слота отпразднуют чемпионство.

Еще интересной особенностью станет предстоящая встреча «Ливерпуля» и «Арсенала». Должны ли будут «канониры» выставить «чемпионский коридор» «красным»? Это не обязательно. Обычно это делает та команда, которая играет в первом же туре после того, как соперник завоевал титул. Если как минимум за два тура до встречи с «Арсеналом» «Ливерпуль» это сделает, то лондонцы могут не устраивать никакого чемпионского коридора, и никто их не осудит. Но если «красные» завоюют титул 3 мая, то их следующим матчем станет как раз встреча с «Арсеналом».

Да, особенно красивой историей, конечно, станет завоевание чемпионства именно в игре против подопечных Микеля Артеты. Для этого «Ливерпуль» должен подойти к матчу с отрывом в семь, восемь или девять очков. Тогда ничья или победа гарантируют ему титул. Если перед матчем преимущество будет в четыре, пять или шесть очков, то нужна будет только победа для гарантии прямо на месте.

Итак, мы видим, что чемпионство «Ливерпуля» практически неизбежно. Но есть самые разные сценарии его завоевания. А какой самый вероятный? Для этого надо прибегнуть к показателю количества очков за игру в среднем. Он нарабатывается на протяжении всего сезона. У «Ливерпуля» этот показатель равен 2,41, а у «Арсенала» — 2,00. Логично предположить, что примерно в тако русле обе команды и продолжат набирать очки. Тогда «Ливерпуль» должен официально оформить титул в 34-м туре, то есть в игре против «Тоттенхэма» 27 апреля. Проверим, как работает прогнозирование на основе простой статистики.

Нереальный сценарий

Но что, если «Ливерпуль» и «Арсенал» умудрятся финишировать с равным количеством очков? Тогда следующим учитываемым показателем станет разница забитых и пропущенных мячей. А потом – количество забитых голов. Интересно, что если все цифры к этому моменту оказываются равными, то в АПЛ признают: обе команды делят одну позицию. Но это касается всех мест, которые не влияют на определение чемпиона или участника еврокубков. Например, если бы мы делили 11-е и 12-е места, то обе команды с равными показателями считались 11-ми.

А вот если на кону кое-что более ценное, то идут в ход другие данные. В частности, следующим показателем считается статистика личных встреч. Первый матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» на «Эмирейтс» закончился со счетом 2:2. Если ответная встреча 10 мая тоже завершится вничью, то в ход пойдет следующий показатель – голы на выезде в очных встречах. Поскольку у «Ливерпуля» два мяча на выезде, он в выигрышной позиции. Но если «Арсенал» тоже сыграет вничью со счетом 2:2, то придется решать судьбу титула в плей-офф.

Да-да, так называемый «золотой матч». Команды должны будут встретиться на нейтральном поле, чтобы выявить лучшего. Это едва не случилось в середине 1990-х, когда Премьер-Лига уже начала готовить билеты на «Уэмбли» для такого финала между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». Но в итоге МЮ взял титул с отрывом в четыре очка.

Впрочем, сейчас финиш «Ливерпуля» и «Арсенала» с равными очками кажется фантастикой. Да и показатели сильно различаются – «красные» забили на 16 голов больше и разница у них лучше. Но если мы допускаем, что «канониры» могут отыграть разницу в 12 очков, то естественным образом и статистика по мячам у них улучшится.

Ладно, учтем еще совсем терминальный случай: если «Ливерпуль» вдруг проиграет все свои оставшиеся матчи. Тогда «Арсенал» может теоретически стать чемпионом на «Энфилде» 10 мая. Вот это будет поворот.

А сколько игроков получат медали? Чемпионам дают обычно 40 медалей для игроков, тренерского штаба и официальных лиц. Любой игрок, проведший как минимум пять матчей, автоматически получает право на медаль. Но если нужны дополнительные награды, то потребуется специальный запрос в Премьер-Лигу. Его удовлетворят, если количество игроков, проведших пять и более матчей, вдруг превысит 39 в этом сезоне.