Капитан Дзюба готовится побить голевой рекорд. У Гренады лишь один козырь по сравнению с Брунеем

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сегодня, 10:31

Матч имени одного достижения.

Смысл игры с Гренадой – порадовать Дзюбу

Тренер Карпин заявил накануне, что против Гренады и Замбии сыграют разными составами. Логично выпустить против африканцев больше звёзд, приближенных к основе. А вот против Гренады капитаном будет Дзюба. Артём сыграет первый матч в сборной с тренером Карпиным. После увольнения Черчесова форварда не звали в национальную команду. Молодой и перспективный 36-летний футболист вернулся, чтобы забить тридцать первый гол в сборной. Дзюба сейчас наравне с Кержаковым, у них по 30 мячей.

Александр вряд ли сильно огорчится, что Артём его обошел. Бывший форвард «Зенита» и «Динамо» уже выше всех остальных нападающих в истории сборной. А Дзюбе было важно побить рекорд, поэтому напросился в сборную, хотя Карпин несколько лет игнорировал форварда. Уволившись из «Ростова», Валерий Георгиевич решил добавить матчу против Гренады хотя бы один навязчивый смысл. Без вызова Дзюбы получили бы аналог поединка против Брунея. В Краснодаре выиграли 11:0, исторический рекорд.

Сегодня будет сложно забить больше. Сразу выделим единственный козырь Гренады по сравнению с Брунеем. У них рослые футболисты. Физически игроки из Гренады выделяются. На этом козыри закончились. Дзюба понимает, что ему нужно забить, ведь слабее соперника не отыскать. Артём отличился в четырех матчах за «Акрон». Пострадали «Зенит» и «Спартак», только ЦСКА на выходных не сумел забить. Зато создал три момента напарникам. Дзюба готов огорчить оборону Гренады, хотя форварду нужна поддержка.

Надеемся, Карпин не будет издеваться над Артёмом. На поле выпустят людей с пасом, а тренер попросит сыграть на форварда. Или хотя бы попытаться заработать пенальти, ведь футболисты из Гренады могут жестко встретить нападающих хозяев на стадионе имени Яшина. Хотя нельзя выдумывать, будто поединок важный и будет качественным, на арене будут зрители. Кроме интересов Дзюбы, есть ещё вопрос совести. Люди придут посмотреть на хозяев поля. Захотят увидеть много результативных атак на ворота Гренады.

У соперника слабые вратари и ужасная оборона

Сборная Брунея играла организованнее, невзирая на счет. Судя по действиям игроков Гренады в матчах прошлогодней Лиги наций КОНКАКАФ , предъявить им особо нечего. Местный футбол деградировал ещё сильнее за последние пятнадцать лет. Впервые с 2007 года так низко в рейтинге ФИФА , занимают 174-е место. А команда Брунея на 184-м. Причем Гренада редко встречает США и Мексику. Они часто играют против соперников уровня Сен-Мартена и Сент-Люсии. Проигрывали даже сборной Кюрасао.

Эта команда, которую сейчас тренирует Дик Адвокат, а раньше возглавлял Патрик Клюйверт, намного, намного сильнее, чем сборная Гренады. Но Кюрасао согласились играть против Казахстана, а представители РФС убедили только более скромную команду. Надеемся, в Гренаде теперь смогут провести ремонт базы и построить футбольные поля. Вряд ли экзотичные соперники соглашаются без финансовых бонусов. А ещё забавно, что Гренада получала официальное разрешение на матч от короля Англии.

Являются частью Содружества, поэтому по протоколу должны были просить разрешения у сына покойной королевы. Гренаду стоит поблагодарить, ведь в РФС устали искать соперников. В прошлом году Занзибар, Пакистан, Бразилия, Таджикистан и Киргизия отказались играть против команды Карпина. Приходится встречаться со 174-й командой в рейтинге. Сборная Гренады попробует собраться, чтобы не проиграть слишком крупно. Возможно, у них получится. Но обычно вратари Гренады допускают странные и детские ошибки.

А в атаке случались проблески. Несколько лет назад в Лиге наций КОНКАКАФ команда Гренады встречала дома сборную США . Сумели забить фавориту один мяч. Вот только пропустили семь раз. Ни разу в истории Гренада не пропускала от американской сборной менее трех голов. До семи мячей пропускали по четыре и пять. Не хочется проявлять неуважение к гостям, но ребята из второй бельгийской лиги не должны доминировать против футболистов РПЛ . «Оренбург» играет ярче и сильнее, чем сборная Гренады.

Результат матча определит отношение резервистов

Выпустив смешанный состав, дав шанс получить минуты в сборной ребятам, которые далеки от основы, как Дзюба, Карпин сможет увидеть мотивацию. Понятно, что 19-летнему опорнику Кисляку из ЦСКА , 21-летнему хавбеку Комарову из «Ростова», или 23-летнему защитнику Ибишеву из «Ахмата» игра против Гренады подарит эмоции. Хотя опытные футболисты из состава Карпина много раз демонстрировали нулевой интерес к матчам и просто откатывали обязательную программу, теперь надежда на новичков.

И на людей с небольшим опытом в сборной. Садулаев из «Ахмата» должен сделать всё, чтобы Дзюба забил. А любой из четырех голкиперов на выбор не имеет права сегодня пропускать. Даже если в воротах окажется Ставер, дебютант сборной из «Рубина». Хотя заявка на матч необычная. В составе те, кого можно назвать самыми яркими игроками РПЛ в начале года. И одновременно ребята, к которым хватает обоснованных фактами претензий. Глушенков говорил, что тренировки «Зенита» интереснее игр сборной.

Но Максим настолько плох, что надо отработать. Должен выйти и показать класс хотя бы против Гренады. Горшков и Круговой – два левых латераля, мало играли за «Зенит» и ЦСКА соответственно. Пусть пашут на команду Карпина. Антону Миранчуку, который осваивается в составе скромного «Сьона» в Швейцарии, может быть интересным поединок за сборную. Других легионеров не позвали. Головин по плохой для сборной традиции травмирован. Алексея Миранчука, Сафонова и Чалова не беспокоили ради бенефиса Дзюбы.

Легко собрать два боеспособных состава на игры с Гренадой и Замбией. Интересно, сыграет ли Батраков? Алексей в теории нужен, поскольку проще остальных игроков сборной генерирует моменты, что так выгодно Дзюбе. Абсолютный рекордсмен по голам в истории российского футбола точно не аналог Овечкина в своем виде спорта. Хотя Артём первый по забитым мячам, это не легенда мирового масштаба. Зато Гренада не Испания, так что забить им намного проще. Особенно если напарники поддержат порыв Артёма.