Германия – одна из самых интересных сборных мира. Нагельсманн принимает рискованные решения

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сегодня, 16:32

Перспективная команда с минусами.

У Германии временно нет первого номера

Тер Штеген дождался выхода Нойера на пенсию в сборной, но сам получил сложную травму. Голкипер «Барселоны» наблюдает, как польский ветеран Щесны становится любимчиком публики в Каталонии. Хотя Войцех планировал отдыхать и развлекаться, ведь завершил карьеру, тренер Флик вернул поляка в большой футбол. «Барселона» может выиграть немало трофеев к Суперкубку Испании. А другой немецкий тренер, который любит тренировать команды после Флика – Нагельсманн, ждёт возвращения на поле Марка-Андре тер Штегена.

Пока у немцев три средних голкипера. Нюбель из «Штутгарта», Бауманн из «Хоффенхайма» и Ортега из «Манчестер Сити». На всех у них четыре матча за сборную. У «горожанина» Штефана ни одного поединка. Без разницы, кого Нагельсманн выберет на матчи против Италии. Вратарь может стать слабым местом против атаки с опасным и результативным Ретеги из «Аталанты». Хотя понятно, что немецкая вратарская школа традиционно сильная, нет никого из молодежи. Бауманну 34 года, а Нюбель проиграл конкуренцию Нойеру в «Баварии».

Ортега – возрастной запасной голкипер «Манчестер Сити». Причем не прибавил в сезоне, в котором бразилец Эдерсон допускал жесткие ошибки. Интересно посмотреть, как временный первый номер Германии справится с давлением. У команды не очень надежные защитники. Рюдигер и Та – два шкафа, физически невероятно сильные футболисты. Опытные, с характером. И одновременно оборонцы «Реала» и «Байера» выступают за клубы, где нагрузить вратарей работой – священный долг. А у почти двухметрового Биссака из «Интера» нет опыта.

Есть еще Шлоттербек из «Боруссии». Но Нико в Дортмунде привык к поражениям и пропущенным мячам. Финалист прошлогодней Лиги чемпионов на 11-м месте в таблице Бундеслиги. Робин Кох из «Айнтрахта» тоже вряд ли решит проблемы Нагельсманна. Именно отсутствие надежных запасных вариантов в защите, а также перестановки в опорной зоне делают Германию таким интересным для зрителей проектом. Молодой тренер Юлиан постоянно ищет новые и новые сочетания. Например, Хаверц играл левого латераля. Также меняли схему.

Остается актуальной проблема имени Клозе

Сборная Бразилии годами без великой «девятки» после ухода Роналдо. И сборная Германии давно без великолепного центрального форварда. Марио Гомес ушел из команды в 2018-м, но не был таким успешным, как его предшественник в центре атаки Мирослав Клозе. Немецкий поляк и польский немец забил 71 гол за сборную Германии, а теперь пытается стать тренером. Легендарный снайпер теперь работает во второй лиге с «Нюрнбергом». У «Баварии» в центре атаки англичанин, у «Боруссии» из Дортмунда гвинеец, а у «Байера» чех.

Кай Хаверц вынужденно прикрывал слабое место. Но зрители выучили этого футболиста благодаря матчам в центре атаки «Арсенала». Хаверц странный игрок, у которого нет железного характера. А теперь Кай в лазарете. Нагельсманн доверял лучшему из худших, то есть единственному результативному немецкому форварду Тиму Кляйндисту. Нападающий «Боруссии» М на прошлых выходных догнал египтянина Мармуша по голам в Бундеслиге. Но автора 15 мячей никогда не пригласят в состав «Манчестер Сити». Тим – средний форвард.

Шутки шутками, но Кляйндист точно не выше классом, чем Дзюба. И у него намного меньше международного опыта, чем у ветерана команды Карпина. Вот с таким нападающим нужно работать Вирцу и Мусиале. Эта связка является будущим сборной Германии. Нагельсманн доволен, что Джамал не выбрал сборную Англии, а представляет немцев. Плеймейкеры «Байера» и «Баварии» должны вести за собой национальную команду, невзирая на молодость. Вот только Вирц получил травму. Сейчас Флориан занят переговорами с «Баварией».

Если сборная Германии окажется на высоте, то даже Кляйндист найдет голевые моменты. Пускай это откровенно средний форвард, у него зашкаливает мотивация. Также подходящие габариты для силовой работы. Не все успешные на коротких турнирах немецкие форварды были великими. Бирхофф во время победного Евро-1996 представлял «Удинезе». И никогда в жизни не играл за «Баварию», как Мирослав Клозе. Пускай Кляйндисту 29 лет и от него не ждут ничего выдающегося, Тим ещё может удивить соперников сборной Германии.

Нагельсманну нужен сыгранный дуэт в полузащите

Чемпионат мира выиграли Кроос, Швайнштайгер и Хедира. Сами травмировался на разминке перед финалом против Аргентины, однако тоже является полноправной звездой десятилетней давности. Теперь вся тройка вне футбола. Завязал даже Кроос, хотя Анчелотти просил его остаться в «Реале» хотя бы на сезон. Тони завершил карьеру после вылета от Испании на Евро-2024. Йозуа Киммих, ветеран «Баварии», с которым в итоге продлили контракт, может работать в сборной Германии на правом фланге защиты. Тогда есть два варианта в центре.

Первый – три центральных хавбека, если Вирц и Мусиала являются инсайдами. Второй – два хавбека ниже по схеме, Вирц или Ундав в роли «десятки», а Мусиале помогает вингер или даже второй форвард на выбор. Когда говорим о текущей заявке на матчи против Италии в Лиге наций, где нет Гнабри, то можно выделить Адейеми из «Боруссии» и напарника Сержа по «Баварии» Сане. Нагельсманн решил поддержать Лероя, хотя скандальный немец переместился на лавку «Баварии», где разыгрался новичок Олисе. А в центре поля из «Баварии» Горецка.

Леон может навязать конкуренцию менее опытным на международном уровне коллегам. Также интересно следить за развитием Штиллера. Зимой Анжело просматривали скауты «Ливерпуля», футболист «Штутгарта» невероятно перспективный. Голова работает на высокой частоте. С Италией в центре могут сыграть Андрих из «Байера» и Гроос из «Боруссии». Игрок клуба из Дортмунда не всегда выступает стабильно, зато иногда на Паскаля находит вдохновение. В конце февраля придумал 4 ассиста в одном матче, но с «Лиллем» не помогал.

По именам Германия слабее, чем была раньше. И это тоже интересно для зрителей. Тяжело сказать, смогут ли немцы легко пройти Италию в плей-офф. Нагельсманн рискованный и агрессивный наставник. Юлиан может начудить с тактикой и составом. Потери тер Штегена и Вирца – серьезные удары. Количественно народу хватает, результаты в Лиге наций были хорошими. Нагельсманн не ушел из сборной Германии, хотя его звали клубы. Тренер хочет вывести немцев на пик формы через год, а пока важно не оступиться в плей-офф Лиги наций.