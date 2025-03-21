Англия подарит памятные кепки каждому игроку, выступавшему за сборную

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вчера, 12:15

Англия объявила о решении наградить всех игроков, когда-либо выступавших за национальную сборную Англии, памятными кепками.

Эта инициатива распространяется на всех футболистов, начиная с первого официального матча сборной против Шотландии в 1872 году.

В общей сложности 1 290 игроков имели честь защищать цвета национальной команды. Первым считается вратарь Роберт Баркер, дебютировавший в 1872 году, а последним на данный момент – защитник «Саутгемптона» , сыгравший в ноябре 2024 года.

Ассоциация приступила к поиску родственников игроков, которые уже скончались, чтобы их семьи могли получить памятные кепки в их честь. Красные кепки, символизирующие вклад футболистов в историю сборной, были введены по инициативе бывшего тренера в 2021 году, вдохновлённого аналогичными традициями в крикете и регби.

Первыми обладателями памятных кепок стали 26 игроков, участвовавших в Чемпионате Европы 2020 года, включая и . С тех пор каждая новая звезда сборной получает памятную кепку, а её индивидуальный номер печатается на внутренней стороне воротника игровой футболки.