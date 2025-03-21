Защитник «Зенита» Нино считает ошибочным победный гол «Спартака»

Защитник «Зенита» Нино выразил мнение о том, что в эпизоде, связанном со вторым забитым голом «Спартака», арбитры допустили неточность при определении положения игроков на момент паса.
По поводу возможного офсайда Мартинса — видел разные стоп-кадры. Могу точно сказать, что у меня не чёрные бутсы. Думаю, была допущена неточность при определении линий.
Нинка как картинка
С Сантосом гребёт
Дай мне пас, Денисов!
Я пойду вперёд!
Нинка как картинка
С Сантосом гребёт
Дай мне пас, Денисов!
Я пойду вперёд!