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Защитник «Зенита» Нино считает ошибочным победный гол «Спартака»

вчера, 12:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Нино выразил мнение о том, что в эпизоде, связанном со вторым забитым голом «Спартака», арбитры допустили неточность при определении положения игроков на момент паса.

По поводу возможного офсайда Мартинса — видел разные стоп-кадры. Могу точно сказать, что у меня не чёрные бутсы. Думаю, была допущена неточность при определении линий.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:53, ред.
lotsman.

Вы пожалуй единственный, кто еще мужественно держит оборону в защиту Семака. Только не говорите мне, что я пылаю ненавистью к Семаку. Ненависти к нему нет, а вот неуважение к нему, как к человеку- точно есть. Потому что только неуважающий себя человек может продолжать работать, видя тот бардак, что творится в его команде. И ничего никого не будоражит, все уже давно привыкли к невыразительному и пещерному футболу Зенита. Даже Джек уже перестал писать, потому что закончились "патроны" при обороне Семака... С таким составом, при таких финансовых вливаниях, Зенит уже сейчас должен был оторваться о преследователей на 15 очков, учитывая неубедительный уровень игры конкурентов...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:13
А вот мнение другого игрока Зенита:

"Андрей Мостовой считает, что «Зенит» не заслужил победу над «Спартаком».
Матч 21-го тура Мир российской Премьер-лиги завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

– Немного удивило, что вы так спокойно переключились после обидного поражения от «Спартака». Легко переключаетесь?

– Поражение обидное. Игру со «Спартаком» уже пережил.

– Как охарактеризуете матч, идет разговор о судействе.

– Судейские ошибки, думаю, были. Не понимаю, почему не придумали более-менее правильные камеры, потому что с центра поля или из-за ворот тяжело было понять, был ли офсайд или нет. По поводу игры скажу, что мы точно не заслужили победу, «Спартак» играл чуть лучше, наверное."
lotsman
lotsman
вчера в 17:49
Вброс от журналистов взбудоражил противников Зенита.)
112910415
112910415
вчера в 17:37
как иначе-то
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:15, ред.
Все вопросы к РФС, заключившему контракт с китайскими "товарищами", втюрившими нам некачественный товар, который наши чиновники не потрудились проверить. Вот кого надо поставить к стенке, так это ОТК в лице РФС. Вот и мучайтесь теперь. Кстати, сколько заплатили специалистам из Поднебесной за эту туфту ?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:24
главная ошибка это тренер Зенита я уверен они приехали лишь бы не проиграть это его постоянный настрой как раньше в ЛЧ
Capral
Capral
вчера в 15:14
Нытьё продолжается. Не умеет Зенит проигрывать. Хоть бы Семак выступил, да сказал: "Ребята, хватит пи.....ь, пора работать! A я ухожу"! Вот, это было по мужски.
lotsman
lotsman
вчера в 15:05
Зачем сейчас об этом говорить? этими разговорами ничего не изменить. А журналисты задают подобные вопросы чтобы подбросить на вентилятор порцию д----а.
4RT
4RT
вчера в 15:05
Весь зенит- это сполошное недоразумение
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 15:01
Интересно - найдите тренера.)) А в какой команде игроки сами ищут тренера? Поделитесь опытом. Игроки Зенита не знают как самим искать тренера.
wd4fabky4y7s
wd4fabky4y7s
вчера в 14:02
В этом уверены почти все.
nik9373
nik9373
вчера в 13:40, ред.
"Зенит" представил доказательства офсайда Мартинса.
zdpz5x3ypa8x
zdpz5x3ypa8x
вчера в 13:28, ред.
А теперь видение этого эпизода от Мартинса:

Нинка как картинка
С Сантосом гребёт
Дай мне пас, Денисов!
Я пойду вперёд!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:12, ред.
Когда в ворота Зенита не назначили пенальти за игру рукой в собственной штрафной площади никто из игроков не высказался в защиту решения судьи. Правда комментатор сделал это слишком подробно и очень неубедительно. Хватит болтать, лучше найдите нормального тренера.
qb5hnvjzhj74
qb5hnvjzhj74
вчера в 13:09
Не плачь, Нинка, жисть наладится!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:08
Ну еще бы....
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