Лунёв назвал трёх лучших голкиперов в мире на данный момент

Голкипер «Динамо» назвал трёх лучших вратарей в мире на данный момент.

Могу ли я назвать трёх лучших голкиперов в мире на данный момент? Тяжело ответить. Наверное, судя по последним играм в Лиге чемпионов, можно назвать Алиссона, Доннарумму... И пускай будет Куртуа.