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Лунёв назвал трёх лучших голкиперов в мире на данный момент

сегодня, 18:44

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв назвал трёх лучших вратарей в мире на данный момент.

Могу ли я назвать трёх лучших голкиперов в мире на данный момент? Тяжело ответить. Наверное, судя по последним играм в Лиге чемпионов, можно назвать Алиссона, Доннарумму... И пускай будет Куртуа.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 19:32
lotsman.

А почему Куртуа лишний? Можете объяснить, чтобы не быть голословным? Потому что я категорически несогласен.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:24
Лунев, ты бы лучше работал над своими ошибками, чем распределять места среди лучших голкиперов мира. Надо же, сделал одолжение вратарю Реала: "И пусть будет Куртуа". Как по мне, вратарская позиция самая слабая в Динамо... Вот так.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:22
можно назвать Алиссона, Доннарумму... И пускай будет Куртуа.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402662/lunyov-andrey-real 19.03.2025
С барского плеча бельгийца сунул)))
lotsman
lotsman
сегодня в 19:21
Ну Куртуа тут лишний.)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:55
Ну и Максименко
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:50
Доннарумма сделал свой выбор в пользу фермерской Лиги и денег. На этом никакого прогресса.
drug01
drug01
сегодня в 18:49
Это конечно только его мнение!!!
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