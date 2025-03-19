Лунёв назвал трёх лучших голкиперов в мире на данный момент

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв назвал трёх лучших вратарей в мире на данный момент.
Могу ли я назвать трёх лучших голкиперов в мире на данный момент? Тяжело ответить. Наверное, судя по последним играм в Лиге чемпионов, можно назвать Алиссона, Доннарумму... И пускай будет Куртуа.
А почему Куртуа лишний? Можете объяснить, чтобы не быть голословным? Потому что я категорически несогласен.
А почему Куртуа лишний? Можете объяснить, чтобы не быть голословным? Потому что я категорически несогласен.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402662/lunyov-andrey-real 19.03.2025
С барского плеча бельгийца сунул)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402662/lunyov-andrey-real 19.03.2025
С барского плеча бельгийца сунул)))