Женский «Реал» впервые в истории обыграл «Барселону»

«Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в матче женской лиги Испании (1:3).
На 41-й минуте гости вышли вперёд усилиями Альбы Редондо. Каролина Хансен на 67-й сравняла счёт. Каролин Уэйр на 87-й вывела «сливочных» вперёд, а на 90+7-й отметилась ещё одним голом.
Женский «Реал» одержал первую победу над «сине-гранатовыми» в истории, сделав это в 19-й игре.
Ну и да, гол барселонский действительно отменили не пойми почему.
Ну и да, гол барселонский действительно отменили не пойми почему.
вперед Реал, так держать!!! теперь осталось и мужикам повторить успех девчат и не важно в каком турнире!!!
вперед Реал, так держать!!! теперь осталось и мужикам повторить успех девчат и не важно в каком турнире!!!
Настоящий мужчина НИКОГДА не сделает замечание женщине, несущей шпалу.)
Настоящий мужчина НИКОГДА не сделает замечание женщине, несущей шпалу.)
второй гол вообще смешной)) мяч не пересек линию ворот.
а судьишка сливочная сразу засчитал.
с долгожданной победы, мадрид))
второй гол вообще смешной)) мяч не пересек линию ворот.
а судьишка сливочная сразу засчитал.
с долгожданной победы, мадрид))
Это же надо такое имя интересное)))
Это же надо такое имя интересное)))