Женский «Реал» впервые в истории обыграл «Барселону»

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вчера, 16:51

«Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в матче женской лиги Испании (1:3).

На 41-й минуте гости вышли вперёд усилиями Альбы Редондо. Каролина Хансен на 67-й сравняла счёт. Каролин Уэйр на 87-й вывела «сливочных» вперёд, а на 90+7-й отметилась ещё одним голом.

Женский «Реал» одержал первую победу над «сине-гранатовыми» в истории, сделав это в 19-й игре.