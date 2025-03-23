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Женский «Реал» впервые в истории обыграл «Барселону»

вчера, 16:51

«Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в матче женской лиги Испании (1:3).

На 41-й минуте гости вышли вперёд усилиями Альбы Редондо. Каролина Хансен на 67-й сравняла счёт. Каролин Уэйр на 87-й вывела «сливочных» вперёд, а на 90+7-й отметилась ещё одним голом.

Женский «Реал» одержал первую победу над «сине-гранатовыми» в истории, сделав это в 19-й игре.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:34
Я бы мадридских девчонок строго не судил за результаты. Женский Мадрид - очень молодая команда, ей всего года три-четыре, емнип. Женская Барса гораздо успешнее, одна из сильнейших, если не вообще самая.
Ну и да, гол барселонский действительно отменили не пойми почему.
sir_Alex
sir_Alex ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:33
Отчего же? Есть свой шарм в этом действе)))
НЕ хейтер
НЕ хейтер
вчера в 19:28
Судьи наконец-то поняли что у реала есть и женская команда
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:16
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:39
    История начинается с нуля...
    RM_35
    RM_35 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 18:29
      RM_35
      RM_35
      вчера в 18:27
      с почином девчата, хоть команда появилась относительно недавно, ну уже приятно!!! наконец то женский Реал смог обыграть барсу!!!
      вперед Реал, так держать!!! теперь осталось и мужикам повторить успех девчат и не важно в каком турнире!!!
      9re5r38ru7e4
      9re5r38ru7e4
      вчера в 18:16
      Это событие по сравнению с мужским футболом этих команд не имеет особо важного значения.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 18:00, ред.
      Зря вы так, Виталий. Зря!
      Настоящий мужчина НИКОГДА не сделает замечание женщине, несущей шпалу.)
      Маг_тм
      Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 17:57
      Да ладно? Реально ты смотрел матч что ли? Я вообще только пару недель назад узнал, что у Реала женская команда есть)
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 17:53
      Женщины, играющие в футбол, это тоже самое, что мужчины выступающие в художественной гимнастике или синхронном плавании.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 17:46
      один гол с оффайда..
      второй гол вообще смешной)) мяч не пересек линию ворот.
      а судьишка сливочная сразу засчитал.
      с долгожданной победы, мадрид))
      112910415
      112910415
      вчера в 17:46
      пусть расцветает здоровая конкуренция !
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 17:01
      Альба Редондо)
      Это же надо такое имя интересное)))
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 17:00
      Лично я всегда скептически относился к женскому футболу... А вот после известного случая с поцелуем от чиновника, вообще перестал воспринимать самую популярную в мире игру в исполнении слабого пола как отдельный вид спорта.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 16:59
      Да вы , что - реально , что ли?)
      vgfqtfkybg57
      vgfqtfkybg57
      вчера в 16:54
      Это событие в Испании, обыграть главного конкурента дорогого стоит
      Гость
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