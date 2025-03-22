«Цинциннати» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью, Миранчук принял участие

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вчера, 23:36

«Цинциннати» и «Атланта Юнайтед» не выявили победителя в 7-м туре МЛС (2:2).

Эммануэль Латте Лат вывел гостей вперед на 50-й минуте, Эвандер на 70-й сравнял счет, а на 75-й оформил дубль. Автогол Алваса Пауэлла на 88-й вернул равенство на табло.

Хавбек команды из Джорджии Алексей Миранчук отыграл весь поединок.

После этой игры «Цинциннати» идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции (7 баллов), «Атланта Юнайтед» находится на 11-й строчке (5 пунктов).