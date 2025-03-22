«Цинциннати» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью, Миранчук принял участие

«Цинциннати» и «Атланта Юнайтед» не выявили победителя в 7-м туре МЛС (2:2).
Эммануэль Латте Лат вывел гостей вперед на 50-й минуте, Эвандер на 70-й сравнял счет, а на 75-й оформил дубль. Автогол Алваса Пауэлла на 88-й вернул равенство на табло.
Хавбек команды из Джорджии Алексей Миранчук отыграл весь поединок.
После этой игры «Цинциннати» идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции (7 баллов), «Атланта Юнайтед» находится на 11-й строчке (5 пунктов).
Так нельзя играть. Пешком почти весь матч.
Теперь ясно, почему Гасперини больше доверял другим игрокам Аталанты.
Так нельзя играть. Пешком почти весь матч.
Теперь ясно, почему Гасперини больше доверял другим игрокам Аталанты.