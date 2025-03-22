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«Цинциннати» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью, Миранчук принял участие

вчера, 23:36
ЦинциннатиЛоготип футбольный клуб Цинциннати2 : 2Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

«Цинциннати» и «Атланта Юнайтед» не выявили победителя в 7-м туре МЛС (2:2).

Эммануэль Латте Лат вывел гостей вперед на 50-й минуте, Эвандер на 70-й сравнял счет, а на 75-й оформил дубль. Автогол Алваса Пауэлла на 88-й вернул равенство на табло.

Хавбек команды из Джорджии Алексей Миранчук отыграл весь поединок.

После этой игры «Цинциннати» идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции (7 баллов), «Атланта Юнайтед» находится на 11-й строчке (5 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
eke6568pnh8u
eke6568pnh8u
сегодня в 07:16
Похоже только Интер и Атланта интересуют российских болельщиков в МЛС.
j55w6wnhh5p7
j55w6wnhh5p7
сегодня в 06:15
Это очень важное событие - участие Миранчука в ничейном матче.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:40
Первый тайм пустые 0-0. Во втором голевое пиршество
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:18
Миранчук даже уровень МЛС не тянет, получается)))
Так нельзя играть. Пешком почти весь матч.
Теперь ясно, почему Гасперини больше доверял другим игрокам Аталанты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:27
Ну хорошо хоть ничья оказалась результативной...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:06
Принял участие... ключевое...
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