ЦСКА переиграл «Партизан» в контрольном матче

«Партизан» уступил ЦСКА в товарищеском матче (1:2).
На 67-й минуте Алеррандро вывел москвичей вперед, Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество команды на 90+1-й, а на 90+8-й один из мячей отыграл Душан Йованович.
«Партизан» уступил ЦСКА в товарищеском матче (1:2).
На 67-й минуте Алеррандро вывел москвичей вперед, Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество команды на 90+1-й, а на 90+8-й один из мячей отыграл Душан Йованович.
Первый -- тайм сплошная возня с мячом бпз продвижения вперёд.
Второй -- тайм чуть позубастее. В целом игра не понравилась. Новички
Алеррандро и Вильягро сыроваты, но хорошее приобретение. В голе Тороп не виноват. Болельщиков с победой.
Первый -- тайм сплошная возня с мячом бпз продвижения вперёд.
Второй -- тайм чуть позубастее. В целом игра не понравилась. Новички
Алеррандро и Вильягро сыроваты, но хорошее приобретение. В голе Тороп не виноват. Болельщиков с победой.