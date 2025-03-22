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ЦСКА переиграл «Партизан» в контрольном матче

вчера, 22:28
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Партизан» уступил ЦСКА в товарищеском матче (1:2).

На 67-й минуте Алеррандро вывел москвичей вперед, Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество команды на 90+1-й, а на 90+8-й один из мячей отыграл Душан Йованович.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:41
Болельщиков и Клуб- с победой!!!
Молодцы.
4u4j3adw4gzu
4u4j3adw4gzu
сегодня в 06:22
Очень нудная и скучная игра, ЦСКА с победой.
112910415
112910415
сегодня в 05:32
нормальная разминка перед жарким финишем
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:32
Коняшек с Победой. Хоть и в товарняке
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
Так себе матч . Тем не менее всех болельщиков ЦСКА с Победой.
Red blu
Red blu
вчера в 23:26
Алеррандро с почином, с первым голом за ЦСКА.
И с победой в товарищеском матче.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:11
Санёк, ответить не могу, да и без разницы особо. Победа всегда приятна сама по себе, даёт пищу для анализа- позитивного и негативного. Всё остальное формальности. Надо было заполнить паузу, заполнили удачно.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:05
Контрольный матч - это не совсем удачный синоним термина товарищеский матч. Не случайно в тексе он и назван товарищеским.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:02
Я уже писал, что при всем при том fan id все таки избавляет нас от дикости и варварства, т.е. от файеров, дымовухи взрывав, что мы видели в этом матче. Футбол - это все таки зрелище для всех людей, а не только для отморозков.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:55
Такой футбол ( поле в дыму два раза ) нам не нужен.
Первый -- тайм сплошная возня с мячом бпз продвижения вперёд.
Второй -- тайм чуть позубастее. В целом игра не понравилась. Новички
Алеррандро и Вильягро сыроваты, но хорошее приобретение. В голе Тороп не виноват. Болельщиков с победой.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
...Витя, объясни старику, в "контрольном", это в каком ???!!! Это перед чем??? Чего от нас скрывают и к чему готовиться???!!!
Capral
Capral
вчера в 22:49
Армейцев с победой!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 22:48
Хорошо что состав был резервный для проверки...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:38
Из основы в ЦСКА не было Дивеева, Кисляка, Облякова, Мусаева и Койта.
Были дебютанты Алеррандро и Вильягра. Игроки хорошего уровня, но пока не вписаны в игру команды. Оба сыграли на 4-. Когда будет вся основа состав будет посильнее. Но результат по игре.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:33
А чего "Партизаны" могут сделать против регулярной "Армии" ?)))
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