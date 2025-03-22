ЦСКА переиграл «Партизан» в контрольном матче

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вчера, 22:28

«Партизан» уступил ЦСКА в товарищеском матче (1:2).

На 67-й минуте Алеррандро вывел москвичей вперед, Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество команды на 90+1-й, а на 90+8-й один из мячей отыграл Душан Йованович.