Сборная Франции сыграет в полуфинале Лиги наций

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сегодня, 01:43

Сборная Франции обыграла команду Хорватии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (2:0, по сумме встреч 2:2 и 5:4 по пенальти).

Майкл Олисе забил на 52-й минуте, Усман Дембеле отличился на 80-й. В серии пенальти сильнее оказались французы. У хорватов свои попытки не смогли реализовать Мартин Батурина, Йосип Станишич (оба раза выручил Мик Меньян) и Франьо Иванович (пробил выше ворот). У французов не забили Жюль Кунде (выше ворот) и Тео Эрнандес (не попал по воротам).

В полуфинале турнира Франция сыграет с Испанией.