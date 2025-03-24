Сборная Франции сыграет в полуфинале Лиги наций

Сборная Франции обыграла команду Хорватии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (2:0, по сумме встреч 2:2 и 5:4 по пенальти).
Майкл Олисе забил на 52-й минуте, Усман Дембеле отличился на 80-й. В серии пенальти сильнее оказались французы. У хорватов свои попытки не смогли реализовать Мартин Батурина, Йосип Станишич (оба раза выручил Мик Меньян) и Франьо Иванович (пробил выше ворот). У французов не забили Жюль Кунде (выше ворот) и Тео Эрнандес (не попал по воротам).
В полуфинале турнира Франция сыграет с Испанией.
Посмотрим. В любом случае будет интересно.
Посмотрим. В любом случае будет интересно.
пройдут сильнейшие ! Порадовали бельгийцы, хорваты в том же стиле, только поцивильнее аля Атлетико М, голландцы хорошо играли, датчане не рыбо,ни мясо...! Let it be! Как спела бы одна известная группа! (...про Рона не буду!)
пройдут сильнейшие ! Порадовали бельгийцы, хорваты в том же стиле, только поцивильнее аля Атлетико М, голландцы хорошо играли, датчане не рыбо,ни мясо...! Let it be! Как спела бы одна известная группа! (...про Рона не буду!)
Результат матча, наверное, вполне справедливый. Франция больше хотела этой победы, и сделала для этого больше, хоть и с большим трудом. Ну а смотреть на очередной откровенный автобус в исполнении хорватов в матче с Испанией думаю не совсем то, что многие хотели бы видеть в полуфинальном матче таких команд.
Результат матча, наверное, вполне справедливый. Франция больше хотела этой победы, и сделала для этого больше, хоть и с большим трудом. Ну а смотреть на очередной откровенный автобус в исполнении хорватов в матче с Испанией думаю не совсем то, что многие хотели бы видеть в полуфинальном матче таких команд.
При*урок.
При*урок.