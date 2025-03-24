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Сборная Франции сыграет в полуфинале Лиги наций

сегодня, 01:43
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Сборная Франции обыграла команду Хорватии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (2:0, по сумме встреч 2:2 и 5:4 по пенальти).

Майкл Олисе забил на 52-й минуте, Усман Дембеле отличился на 80-й. В серии пенальти сильнее оказались французы. У хорватов свои попытки не смогли реализовать Мартин Батурина, Йосип Станишич (оба раза выручил Мик Меньян) и Франьо Иванович (пробил выше ворот). У французов не забили Жюль Кунде (выше ворот) и Тео Эрнандес (не попал по воротам).

В полуфинале турнира Франция сыграет с Испанией.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт beinsports.com
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 13:31, ред.
Чтобы полностью лишить мяча соперника нужны отточенные до автоматизма командные действия игроков, сыгранность и полное взаимопонимание на поле. А нынешняя сборная Испания сейчас пока на стадии формирования, талантов много, но друг друга они пока не понимают с полудействия. Такая команда взять мяч под полный контроль может или против слишком слабого соперника, или против тотально обороняющегося. Франция не слабая и не обороняющаяся. Кстати тоже самое можно сказать и о сборной Франции, такая же россыпь талантов и сырость в игре. Так что, думаю, скорее всего игра будет на встречных курсах, с плюс-минус равным владением мяча. А вот у кого лучше получиться воспользоваться ошибками соперника и реализовать свои моменты, тут как говориться, будем посмотреть.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:13
Дембеле более зрелый игрок, но техничная Испания может лишь мяча и диктовать свою игру.
Посмотрим. В любом случае будет интересно.
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:44
Пара Испания - Франция, как по мне, - очень интересное, и полностью непредсказуемое противостояние. Обе команды помолодевшие, и богаты на таланты. При этом обе еще довольно сырые и несыгранные в полной мере. Обе любят комбинационный, быстрый и атакующий футбол. Обе много забивают и много пропускают, то есть в защите отсиживаться не любят. Так что нас ждет интересный, непредсказуемый и думаю зрелищный поединок!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
...честно, Я заснул на добавочных, но не на йоту не сомневался,что
пройдут сильнейшие ! Порадовали бельгийцы, хорваты в том же стиле, только поцивильнее аля Атлетико М, голландцы хорошо играли, датчане не рыбо,ни мясо...! Let it be! Как спела бы одна известная группа! (...про Рона не буду!)
adekvat
adekvat
сегодня в 09:07
Хорваты проиграли по пинальти, раньше пинальти их козырь был.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:40
Хорваты сами виноваты в этом поражении. Удержание счёта, как показывает практика, дело не благодарное. Становиться откровенным автобусом в своей штрафной с первых до последних минут как-то не совсем по-хорватски. Хорватия всегда была командой техничной, подвижной, креативной. И видеть её в роли премитивной стены из десяти футболистов было как-то не совсем привычно. За что и поплатились. Я понимаю, что Модрич игрок незаменимый, но как-то нужно учитывать его почтенный возраст. На один тайм хорвата хватило, но уже вначале второго было видно, что Лука уже не вывозит функционально, начал часто ошибаться и обрезаться, и одна из таких обрезок и привела к голу в ворота Хорватии. Франция же все делала правильно, и подбор игроков сейчас у французов шикарный, молодые, талантливые. Вот только с реализацией еще есть большие проблемы. Нет еще сыгранности и отточенного взаимопонимания между игроками, но состав шикарный.
Результат матча, наверное, вполне справедливый. Франция больше хотела этой победы, и сделала для этого больше, хоть и с большим трудом. Ну а смотреть на очередной откровенный автобус в исполнении хорватов в матче с Испанией думаю не совсем то, что многие хотели бы видеть в полуфинальном матче таких команд.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:22
В ответном матче словно были "другие" хорваты , как в принципе и "другие" французы...
Вещий
Вещий
сегодня в 08:11
В принципе результат закономерный, но гола от Хорватов я ожидал...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:00
Жаль конечно что хорваты не вынесли лягушатников
112910415
112910415
сегодня в 07:40
сенсации не случилось
Bryan
Bryan
сегодня в 07:13
Надеемся что в полуфинале будет заруба, а не то что видели на Евро от Франции.
wkcvppya2cpt
wkcvppya2cpt
сегодня в 07:07
Жаль, что не повезло шашечным в серии пенальти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:35
Испанцы тоже до пенальти добрались...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ e9rhbwg2z5z3 (раскрыть)
сегодня в 06:28
Хорваты сыграли в ничью.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
сегодня в 06:12
Молодцы французы!
e9rhbwg2z5z3
e9rhbwg2z5z3
сегодня в 05:54
Хорваты проиграли крупно, очень жаль.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 05:39
Все же Ангола взяла свое.....еще бы! Ну посмотрим дальше
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 05:23, ред.
Куда писать по поводу начисления очков игрокам за игру в сборной? Почему за две игры сборной Турции в Лиге Наций не начислены очки игрокам. За Беллингема не начислены очки, и кто знает за сколько ещё игроков. Думаю вообще удалить команды, в чём прикол составлять их тогда?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:53
Ну что, в итоге в полуфинал вышли все те кого там и ждали, хотя игры были интригующие, но результат без интриг и предсказуем оказался
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:34
Хорошая компания подбирается...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:06
Хорошие пары, и каждая команда заслуживает финала Лиги наций. Отдельно отмечу Италию Второй тайм они провели восхитительно.
амурец
амурец
сегодня в 02:34
Французы выползли после неудачи в первой игре
ABir
ABir
сегодня в 02:24
В полуфинал вышли лучшие
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:11, ред.
У французов Дембеле щас отнюдь не хуже Ямаля. Поэтому кто кому урок проведёт, неизвестно.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Vincent Van Gogh (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:08
Ламин Ямаль проведёт очередной урок французам!
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 01:50
Французы просочились..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:48
Ну , что ж надеюсь посмотрим интересный полуфинал.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 01:48
Прошли в полуфиналы все именитые по именам. Кроме Италии. Поздравляю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:45
Стогниенко в студии орал, как будто ему в башку шкворень вбили...
При*урок.
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