Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига наций 2024/2025

Португалия обыграла Данию и вышла в полуфинал Лиги наций

сегодня, 01:25
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Сборная Португалии переиграла команду Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (5:2, общий счет 5:3).

Криштиану Роналду мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. Автогол Йоакима Андерсена обеспечил португальцам преимущество на 38-й. Расмус Кристенсен на 56-й сравнял счет. Роналду забил на 72-й, Кристиан Эриксен на 76-й вернул равенство на табло. Франсишку Тринкан отличился на 86-й и 91-й. Гонсалу Рамуш отметился на 115-й.

В полуфинале турнира Португалия сыграет с Германией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт standard.co.uk
Сборная Бельгии крупно обыграла команду Украины в стыковом матче Лиги наций
Сегодня, 00:52
Сборная Германии вышла в полуфинал Лиги наций
Сегодня, 00:46
Сборная Сербии обыграла команду Австрии и вышла в дивизион «А» Лиги наций
Вчера, 22:20
Турция крупно обыграла Венгрию в стыковом матче Лиги наций
Вчера, 21:59
Сборная Греции разгромила команду Шотландии в стыковом матче Лиги наций
Вчера, 21:57
«Черноморец» переиграл «Чайку» в матче Первой лиги
Вчера, 20:24
Сортировать
Все комментарии
4zd4ysg8jmwj
4zd4ysg8jmwj
сегодня в 08:33
С Португалией в полуфинале будет интереснее
shlomo
shlomo
сегодня в 08:22
Думаю что у Португальцев против немцев шансов не много, но биться будут.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:16
Немцы порвут поргугалов. Как Тузик грелку)))
galem72
galem72
сегодня в 07:50
Как и в Юнайтед, забивает кто угодно, только не Хёйлунн. Бестолковый форвард! Только праздновать любит свои рандомы.
4j6ew463ve76
4j6ew463ve76
сегодня в 07:42
Домашний матч у португальцев реально получился впечатляющим.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:39
Гол Роналду принес победу Португалии
Bryan
Bryan
сегодня в 07:11
Почему-то рад за Рона, хотя я фанат Барсы вообще-то. Скорее всего чисто по-человечески.
57a7k2upz6s8
57a7k2upz6s8
сегодня в 05:51
Победил сильнейший, Португалию с победой!
112910415
112910415
сегодня в 05:40
старались, но не устояли ...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 05:38
Мдааа... петухалду был худшим на поле по оценкам, но его персофанам этого не понять)))
У португалов одна из сильнейших сборных в мире, но дырявый тянет команду назад
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:53
Германия, если дурака не будет валять, должна пройти Португалию...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:46
Ну хотя бы так... А Роналду свой гол, всё же, забил
амурец
амурец
сегодня в 02:32
Читаю и смеюсь, балласт ха ха, свою лепту в победу он внес, а ни как всякие липовые чемпионы придумывают себе травмы
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:25
"Балласты" быстро поставили на место Данию, пока главный балласт не оказался на скамейке.. Пусть идёт и тренирует пенали и не попадать в упор в толстого Шмейхеля... Хе-хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
сегодня в 02:04, ред.
Балласты в сборной Португалии из Сити понаехали: Бернарду Силва и профессионал по привозам - Диаш. Хе.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:50
Вполне равные соперники по уровню игры, но прошёл тот, кто сумел выжать максимум из своих моментов.
Португалия вообще не впечатляет игрой, их не хватит с более сильным соперником.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 01:46
А чё - балласт пеналь не забил?. 🤔.. Как же так, Геша?.. 😀
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:35
Крепко датчане потрепали нервы португалкам...
ferdinant
ferdinant
сегодня в 01:35
Рон красава! Забил свой гол,жаль пеналь не смог реализовать.
В конце португалы заиграли,замены пошли на пользу!
Криро и Ко с победой!
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 01:30
Датчани не устояли. Поздравляю сборную Португалии с выходом дальше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 