Португалия обыграла Данию и вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная Португалии переиграла команду Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (5:2, общий счет 5:3).
Криштиану Роналду мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. Автогол Йоакима Андерсена обеспечил португальцам преимущество на 38-й. Расмус Кристенсен на 56-й сравнял счет. Роналду забил на 72-й, Кристиан Эриксен на 76-й вернул равенство на табло. Франсишку Тринкан отличился на 86-й и 91-й. Гонсалу Рамуш отметился на 115-й.
В полуфинале турнира Португалия сыграет с Германией.
У португалов одна из сильнейших сборных в мире, но дырявый тянет команду назад
У португалов одна из сильнейших сборных в мире, но дырявый тянет команду назад
Португалия вообще не впечатляет игрой, их не хватит с более сильным соперником.
Португалия вообще не впечатляет игрой, их не хватит с более сильным соперником.
В конце португалы заиграли,замены пошли на пользу!
Криро и Ко с победой!
В конце португалы заиграли,замены пошли на пользу!
Криро и Ко с победой!