Португалия обыграла Данию и вышла в полуфинал Лиги наций

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сегодня, 01:25

Сборная Португалии переиграла команду Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (5:2, общий счет 5:3).

Криштиану Роналду мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. Автогол Йоакима Андерсена обеспечил португальцам преимущество на 38-й. Расмус Кристенсен на 56-й сравнял счет. Роналду забил на 72-й, Кристиан Эриксен на 76-й вернул равенство на табло. Франсишку Тринкан отличился на 86-й и 91-й. Гонсалу Рамуш отметился на 115-й.

В полуфинале турнира Португалия сыграет с Германией.