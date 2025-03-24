Сборная Германии вышла в полуфинал Лиги наций

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сегодня, 00:46

Сборная Германии переиграла команду Италии по сумме встреч в 1/4 финала Лиги наций (3:3, общий счет 5:4).

Йозуа Киммих на 30-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед, Джамал Мусиала удвоил преимущество команды на 36-й, Тим Кляйндист забил третий гол коллектива на 45-й. У гостей Моизе Кин забил на 49-й и 69-й. Джакомо Распадори на 90+5-й забил «с точки» и сравнял счет.

В полуфинале турнира Германия сыграет с победителем противостояния Португалии и Дании.