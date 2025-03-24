Сборная Германии вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная Германии переиграла команду Италии по сумме встреч в 1/4 финала Лиги наций (3:3, общий счет 5:4).
Йозуа Киммих на 30-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед, Джамал Мусиала удвоил преимущество команды на 36-й, Тим Кляйндист забил третий гол коллектива на 45-й. У гостей Моизе Кин забил на 49-й и 69-й. Джакомо Распадори на 90+5-й забил «с точки» и сравнял счет.
В полуфинале турнира Германия сыграет с победителем противостояния Португалии и Дании.
Бурное начало от Германии, несколько суматошное, но прессингующее и подавляющее. Не знаю, был ли там 100% пенальти в ворота Италии, но из под прессинга итальянцев вышли образцово и розыграли красиво. Вобщем, 1-й тайм полностью немецкий. Вo 2-м, идиотские замены Нагеля перевернули игру в пользу Италии. Не прочувствовал Нагель изменений в игре, сделал ненужные замены, сменил ведущих игроков, и как раз пенальти в ворота Германии привез игрок неосновного состава... Но и умолять игру итальянцев и Спаллетти тоже не стоит. Воспользоваться ошибками соперника- тоже большое искусство.
Как говорил Наполеон: "Когда противник совершает ошибки не надо ему мешать- это неучтиво".
Бурное начало от Германии, несколько суматошное, но прессингующее и подавляющее. Не знаю, был ли там 100% пенальти в ворота Италии, но из под прессинга итальянцев вышли образцово и розыграли красиво. Вобщем, 1-й тайм полностью немецкий. Вo 2-м, идиотские замены Нагеля перевернули игру в пользу Италии. Не прочувствовал Нагель изменений в игре, сделал ненужные замены, сменил ведущих игроков, и как раз пенальти в ворота Германии привез игрок неосновного состава... Но и умолять игру итальянцев и Спаллетти тоже не стоит. Воспользоваться ошибками соперника- тоже большое искусство.
Как говорил Наполеон: "Когда противник совершает ошибки не надо ему мешать- это неучтиво".
Комментировать особо нечего. Отличный 1-й тайм и провальный 2-й, с идиотскими заменами и уверования в собственную непогрешимость... Одно слово- мальчишка.
Комментировать особо нечего. Отличный 1-й тайм и провальный 2-й, с идиотскими заменами и уверования в собственную непогрешимость... Одно слово- мальчишка.