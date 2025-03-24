Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига наций 2024/2025

Сборная Германии вышла в полуфинал Лиги наций

сегодня, 00:46
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Германии переиграла команду Италии по сумме встреч в 1/4 финала Лиги наций (3:3, общий счет 5:4).

Йозуа Киммих на 30-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед, Джамал Мусиала удвоил преимущество команды на 36-й, Тим Кляйндист забил третий гол коллектива на 45-й. У гостей Моизе Кин забил на 49-й и 69-й. Джакомо Распадори на 90+5-й забил «с точки» и сравнял счет.

В полуфинале турнира Германия сыграет с победителем противостояния Португалии и Дании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт football-italia.net
Сборная Сербии обыграла команду Австрии и вышла в дивизион «А» Лиги наций
Вчера, 22:20
Турция крупно обыграла Венгрию в стыковом матче Лиги наций
Вчера, 21:59
Сборная Греции разгромила команду Шотландии в стыковом матче Лиги наций
Вчера, 21:57
«Черноморец» переиграл «Чайку» в матче Первой лиги
Вчера, 20:24
Сборная Грузии крупно обыграла команду Армении, Кварацхелия забил гол
Вчера, 18:51
«Рубин» разгромил «Оренбург-2» в контрольном поединке
Вчера, 17:58
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:14
Германия – Португалия и выход немцев в финал.
7g229rywpf9v
7g229rywpf9v
сегодня в 07:35
Отличный триллер получился. Итальянцев жаль, немцам - победы в турнире.
Bryan
Bryan
сегодня в 07:12
Немцы еле-еле дожали.
Köln
Köln
сегодня в 06:16
Немцы выиграют данный турнир!
a6uh3s7p64qt
a6uh3s7p64qt
сегодня в 06:02
Сложный матч для немцев, но сильнейший всё равно победил.
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 05:58
Жаль итальянцев!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:39
Вместо, продолжения разгрома во 2 тайме, чуть не лишились полуфинала - это на немцев вообще не похоже...
szrfjstpar5x
szrfjstpar5x
сегодня в 05:06
Знатно повеселили вчера публику немчура с макаронниками
drug01
drug01
сегодня в 03:32
У Германии хороший соперник будет дальше!
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:16, ред.
Я думаю- и то и другое.
Бурное начало от Германии, несколько суматошное, но прессингующее и подавляющее. Не знаю, был ли там 100% пенальти в ворота Италии, но из под прессинга итальянцев вышли образцово и розыграли красиво. Вобщем, 1-й тайм полностью немецкий. Вo 2-м, идиотские замены Нагеля перевернули игру в пользу Италии. Не прочувствовал Нагель изменений в игре, сделал ненужные замены, сменил ведущих игроков, и как раз пенальти в ворота Германии привез игрок неосновного состава... Но и умолять игру итальянцев и Спаллетти тоже не стоит. Воспользоваться ошибками соперника- тоже большое искусство.
Как говорил Наполеон: "Когда противник совершает ошибки не надо ему мешать- это неучтиво".
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:05
Первый тайм - это заслуга Нагельсмана или провал Спаллетти?
salleeh
salleeh
сегодня в 01:49
Когда всё идёт хорошо, у сборной Германии начинается мандраж, что за цирк они устроили во второй половине матча…?🤷🏻‍♂️🤮
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 01:43
Немцы сильней.. Доннарумма - 🤡
Drotik
Drotik ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:56
Где ты липовый пенальти то увидел? Или правил не знаешь? Или ты о пенке Германии? Ну, там возможно и липовый.
Drotik
Drotik
сегодня в 00:55
На... этого Спалетти, если даже игру в обороне не может поставить. В центре поля играют Барелла, Риччи, Тоналли. А Германия постоянно находила там зоны.
протон
протон
сегодня в 00:54
Буду краток, Германия на голову сильнее макарон, просто расслабились рановато, ну и плюс абсолютно липовый пенальти конечно.
Capral
Capral
сегодня в 00:51
Вот поэтому- никогда не быть Нагелю большим тренером, и поэтому, в силу своей упрямости и глупости проиграл он Испании на ЧЕ.
Комментировать особо нечего. Отличный 1-й тайм и провальный 2-й, с идиотскими заменами и уверования в собственную непогрешимость... Одно слово- мальчишка.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:49
Паршивый второй тайм от немцев, эта не та Германия которую мы знаем, откровенно отскочили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 