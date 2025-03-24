Испания по пенальти обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал Лиги наций

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сегодня, 01:40

Сборная Испании сыграла вничью с командой Нидерландов в ответном матче 1/4 финала Лиги наций, но вышла в полуфинал по итогам серии пенальти (3:3, общий счет 5:5, по пенальти 5:4).

Микель Ойарсабаль на 8-й минуте реализовал пенальти и вывел испанцев вперед. Мемфис Депай забил «с точки» на 54-й и сравнял счет. На 67-й Ойарсабаль оформил дубль. Ян Маатсен на 79-й вернул равенство на табло, Ламин Ямаль на 103-й снова вывел хозяев поля вперед, Хави Симонс на 109-й реализовал пенальти.

В серии пенальти сильнее оказались испанцы. У голландцев свои попытки не реализовали Ноа Ланг (перекладина) и Дониэлл Мален (удар вытащил Унаи Симон), у испанцев — Ламин Ямаль (сэйв Барта Вербруггена).

В полуфинале турнира Испания сыграет с Францией.