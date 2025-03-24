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Испания по пенальти обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал Лиги наций

сегодня, 01:40
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 3Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыЗакончился после серии пенальти

Сборная Испании сыграла вничью с командой Нидерландов в ответном матче 1/4 финала Лиги наций, но вышла в полуфинал по итогам серии пенальти (3:3, общий счет 5:5, по пенальти 5:4).

Микель Ойарсабаль на 8-й минуте реализовал пенальти и вывел испанцев вперед. Мемфис Депай забил «с точки» на 54-й и сравнял счет. На 67-й Ойарсабаль оформил дубль. Ян Маатсен на 79-й вернул равенство на табло, Ламин Ямаль на 103-й снова вывел хозяев поля вперед, Хави Симонс на 109-й реализовал пенальти.

В серии пенальти сильнее оказались испанцы. У голландцев свои попытки не реализовали Ноа Ланг (перекладина) и Дониэлл Мален (удар вытащил Унаи Симон), у испанцев — Ламин Ямаль (сэйв Барта Вербруггена).

В полуфинале турнира Испания сыграет с Францией.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:11
Огненный матч, что и первый. А еще говорили что Лига наций не будет зрелищной))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:11
Давно таких хороших матчей не было. Обе команды были достойны победы. Им бы в финале играть
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 08:30
Тот футбол, которого все мы и ждали
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:14
Хороший полуфинальчик получился .... игра будет на три результата.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:01
Оба матчи получились Просто огонь
7n9ya3ncqw96
7n9ya3ncqw96
сегодня в 07:43
Домашние стены испанцам помогли.
Bryan
Bryan
сегодня в 07:21
Топим за Испанию в полуфинале!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:50
Браво Испания!
2q9tuq53c5xw
2q9tuq53c5xw
сегодня в 06:07
Испания по духу сильнее, потому и выиграла.
112910415
112910415
сегодня в 05:37
от Испании хотелось бОльшего !
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:57
Чемпион лиги наций, что дасть? Выход на ЧМ? Вроде нет.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:52
Ну, Слот ещё раз может сказать, мы голландцы умеем проигрывать пенальти. А так у Кумана хорошая команда...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:48
Испания получила хороший урок
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:01
Дело наживное, научится...)))
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:59
Да сегодня и в других парах много кто не забил пенальти.
Большой фанат пенальти Роналду как и Ямаль катнул мяч вратарю.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:57
Очень жаль Нидерланды, но Испания всё же лучше.
Игра доставила удовольствие. Ямалище отбегал все 120 минут, забил гол, но пенальти пробил откровенно слабо.
Полуфинал с французами? Ну там он положит очередную конфетку!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:54
Надеюсь- это не ирония?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:52
Не..., учусь у местного авторитета.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:51
Издеваешься?)))
Capral
Capral ответ Leki_chelsea (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:50
Ну значит надо научиться понимать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:49
Ты ж меня знаешь, Вить. Я терпеть не могу сослагательного наклонения. ))
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 01:47
Жаль оранжевых.. Они тоже были хороши..
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:45
Испанцы не лучше били. Несколько ударов, воротник голландский мог взять...
Capral
Capral
сегодня в 01:44
Матч не видел, но зато успел на послематчевые пенальти и не пожалел. А Ямаль еще сырой, нервишки для пенальти еще не созрели в полной мере... Никогда не понимал значимость подобного турнира, поэтому и отношение к нему несерьёзное.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:43, ред.
)))
Серия пеналей в исполнении Голландии стара как Мир.
Если тюльпаны когда-нибудь научатся бить пенки, то Земля налетит на небесную Ось. Поэтому пусть всё останется как есть. Осьминог Пауль Жив!!! )))
Гость
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