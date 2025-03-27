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Почётный президент РФС с оптимизмом оценил слухи о снятии бана с России

вчера, 13:39

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил появившуюся в британской прессе информацию о возможном возвращении России в международные турниры.

Хорошо, что в прессе эта тема звучит, но газета — не официальный сайт УЕФА. Там нет никаких заявлений на эту тему, нет заявлений официальных лиц УЕФА, деклараций и резолюций. Это надо воспринимать как хороший сигнал к тому, что эта тема сегодня в Европе на слуху.

3 апреля будет конгресс УЕФА, быть может, там ясность наступит. Хотя в повестке дня этой темы нет, быть может, эту тему кто-то затронет.

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