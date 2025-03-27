Почётный президент РФС с оптимизмом оценил слухи о снятии бана с России

Почётный президент РФС оценил появившуюся в британской прессе информацию о возможном возвращении России в международные турниры.

Хорошо, что в прессе эта тема звучит, но газета — не официальный сайт УЕФА . Там нет никаких заявлений на эту тему, нет заявлений официальных лиц УЕФА , деклараций и резолюций. Это надо воспринимать как хороший сигнал к тому, что эта тема сегодня в Европе на слуху.