Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Боярский заявил, что находится в депрессии из-за последних матчей «Зенита»

вчера, 13:12

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в последних матчах.

Сильно переживаю за команду. Все-таки победы «Зенита» всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние. Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам. Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата.

Последние игры оставляют серьезный осадок и волнение за то, что «Зенит» может не занять первое место. Потому что «Спартак» играет очень азартно, рьяно, и команда «Зенит» не готова к такой игре. Конечно, я как болельщик «Зенита» буду надеяться на победу до конца, буду болеть за «Зенит». Но не признавать успеха «Краснодара» и «Спартака» было бы тоже достаточно неверно. И все команды, которые находятся на лидирующих позициях, достойны самой высокой оценки. В данном случае, к сожалению, у «Зенита» что-то стало не получаться, команда рассыпается. Мне очень обидно, что мои друзья, болеющие за «Зенит», говорят, ну все, посыпалась команда, никто не бегает, никто ничего не делает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кокорин объяснил, зачем нелицеприятно высказался о чемпионате России
Вчера, 11:38
Бакаев: «Останутся ли „Химки“ в РПЛ? Думаю, должны»
Вчера, 10:48
Дюков: «Теоретически попасть на ЧМ-2026 через уайлд-кард возможно»
25 марта
Карпин — о разговоре с Глушенковым: «Может, вам ещё ключ от дома дать?»
25 марта
Главный тренер сборной Замбии Грант поблагодарил Россию за гостеприимство
25 марта
Медведев прокомментировал слухи о конфликтах в «Зените»
25 марта
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:46
Депрес в помощь, 20-40 мг внутрь в сутки))
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:13
Красавчик!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
4RT
4RT
вчера в 15:46
Теперь у Миши появился повод не просто бухать, а по названию врача
протон
протон
вчера в 15:30
Миш, чай из зверобоя очень помогает от депрессии.
NbKA555
NbKA555
вчера в 15:06
Здоровья тебе Михаил.Всё когда то заканчивается.И самое тяжёлое в этой ситуации,быть к этому не готовым,либо отрицать это,как в агонии.Всем адекватности и добра!
Alprish
Alprish
вчера в 14:50
Ничего страшного, свиньи уже 25 лет в такой депрессии.
adekvat
adekvat
вчера в 14:38
Миллер пожалей деда, поменяй тренера.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 14:38
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:07
    Пора выводить Боярского из депрессии Зениту!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 13:57
    всё пройдёт
    и печаль, и радость
    Capral
    Capral
    вчера в 13:32, ред.
    Мишаничка, гоните вашего недотренера, пока не поздно- иначе КАТАСТРОФА!!!!!!! Он не уйдет сам, он- карьерист и никому не нужен. Его место в Уфе. Если дело уже дошло до того, что Глушенков, открыто ему дерзит, значит всё очень плохо в Зените. А к этому и шло, когда, я, еще два года назад говорил, что Семак стремительно деградирует. Когда два года, с пеной у рта, я доказывал, что шварц г........н, мне тоже никто не верил.

    Что касается Спартака и Краснодара, то и эти две замечательные команды- не образец стабильности и высокого мастерства. Всё определяется в сравнении. Так вот, на фоне мертвейшего Зенита, и соперники кажутся гигантами. Но это не так. И Спартак, и тем более Краснодар, также далеки от совершенства- как небо от земли. Всё дело в Зените, в его недотренере, которого, давно пора было вышвырнуть на помойку!!!!!!!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:24
    Для антидепрессантов от бомжей есть бургундское... ты же проверял...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:21
    1000 чертей , Миша , не унывай!)
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 13:20, ред.
    Да ладно, кем были теми и останетесь, он же не депрессил когда Зенит середняком был? Д'артаньяна играл весёлый, нормально всё было, а щас несколько удачных сезонов и всё, задепрессили. К хорошему быстро привыкаешь. Но и обратно к плохому тоже можно привыкнуть. Дурной пример от знаменитости, ты бы ещё бухать начал, футбол это всего лишь футбол, жизнь не только из него состоит. Надо радоваться что такой был в истории команды период и благодарить, а не плакать что это заканчивается. Всё заканчивается. У Ахмата и Урала например такого периода и не было никогда. А у Химок вот деньги закончились но Бакаев не унывает и не депрессит)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     