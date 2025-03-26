Боярский заявил, что находится в депрессии из-за последних матчей «Зенита»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в последних матчах.

Сильно переживаю за команду. Все-таки победы «Зенита» всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние. Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам. Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата.

Последние игры оставляют серьезный осадок и волнение за то, что «Зенит» может не занять первое место. Потому что «Спартак» играет очень азартно, рьяно, и команда «Зенит» не готова к такой игре. Конечно, я как болельщик «Зенита» буду надеяться на победу до конца, буду болеть за «Зенит». Но не признавать успеха «Краснодара» и «Спартака» было бы тоже достаточно неверно. И все команды, которые находятся на лидирующих позициях, достойны самой высокой оценки. В данном случае, к сожалению, у «Зенита» что-то стало не получаться, команда рассыпается. Мне очень обидно, что мои друзья, болеющие за «Зенит», говорят, ну все, посыпалась команда, никто не бегает, никто ничего не делает.