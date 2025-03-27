Боярский оценил уровень сборной Замбии...

Известный футбольный болельщик народный артист РСФСР поделился впечатлениями от недавнего товарищеского матча сборной России против Замбии (5:0).

Уж больно слабая команда у них. Скорее всего, не сборная России выиграла, а сборная Замбии проиграла. Счет мог быть и больше, но с такой командой играть с мелким счетом просто неприлично. Так что это не какой-то сумасшедший прорыв в команде, но тренер гнет свою линию.

Сейчас в спортивной сфере идут подвижки к тому, чтобы включать наших спортсменов в большое количество соревнований. Наверное и у сборной потом появятся более серьезные шансы на то, чтобы мы играли с более серьезными командами, чем сборная Замбии.