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Боярский оценил уровень сборной Замбии

вчера, 10:36
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияМатч завершен

Известный футбольный болельщик народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился впечатлениями от недавнего товарищеского матча сборной России против Замбии (5:0).

Уж больно слабая команда у них. Скорее всего, не сборная России выиграла, а сборная Замбии проиграла. Счет мог быть и больше, но с такой командой играть с мелким счетом просто неприлично. Так что это не какой-то сумасшедший прорыв в команде, но тренер гнет свою линию.

Сейчас в спортивной сфере идут подвижки к тому, чтобы включать наших спортсменов в большое количество соревнований. Наверное и у сборной потом появятся более серьезные шансы на то, чтобы мы играли с более серьезными командами, чем сборная Замбии.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:34
Ну вот мужик вроде подаёт признаки адекватности, что же он тогда задепрессил вдруг от естественного круговорота воды в природе в виде плавного возвращения Зенита на круги своя?
Vilar
Vilar
вчера в 15:44
Михаил Сергеевич, так эмоционально комментирует матч с Замбией, что складывается впечатление, что предыдущие матчи сборной он не видел. Замбийцы хоть к нашей штрафной прибегали.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:14
Маэстро, как всегда- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista
вчера в 13:01
Боярский оценил уровень сборной Замбии...
wtda6mnguhpc
wtda6mnguhpc
вчера в 12:44
Неужели трезвым взглядом на все посмотрел?
4xqkav2f7x46
4xqkav2f7x46
вчера в 12:14
Боярский эксперт по Замбии?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:10
Вот и Боярский высказался.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:58
Хорошо что не проиграли замбийцам)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:53
    xj7z84v333v8
    xj7z84v333v8
    вчера в 11:11
    Такой международный футбол нам не нужен...
    Вещий
    Вещий
    вчера в 11:00
    Можно поспорить, а можно и согласиться...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 10:57
    Новый усатый эксперт появился...
    m2v2jad7s36g
    m2v2jad7s36g ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:55
      Capral
      Capral ответ qbfwbgssb9nq (раскрыть)
      вчера в 10:49
      Во-первых, я не уверен, что станет. А во-вторых, то, что сейчас Зенит в ужасном, даже катастрофическом состоянии видно всем.
      qbfwbgssb9nq
      qbfwbgssb9nq ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 10:46
      А где вы видите ужасы Зенита, который все равно станет чемпионом?
      112910415
      112910415
      вчера в 10:46
      за неимением гербовой ...
      69zcpjzxfur7
      69zcpjzxfur7
      вчера в 10:44
      Вьетнам слабая команда, Куба тоже, не говоря уже о Гренаде.
      74ruqrg89tb7
      74ruqrg89tb7
      вчера в 10:42
      Только Валера может побеждать такие сборные с таким счетом.
      Capral
      Capral
      вчера в 10:40
      Миха уже отошёл от ужасов Зенита и взялся за сборную. Ничего нового или оригинального не сказал.
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 10:39
      Тут Михаил Сергеевич абсолютно прав. Побить слабого - не означает стать сильным.
      Гость
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