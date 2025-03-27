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Карпин рассказал, как сделал выбор между футболом и хоккеем

вчера, 13:35

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как сделал в детстве выбор между футболом и хоккеем.

Маленький город Нарва на границе Эстонии и России, тогда команд даже второй лиги не было по футболу. Папа играл за заводскую команду, в советское время играли во все виды спорта, хоккей, футбол и волейбол. Оттуда пошла любовь в принципе к спорту. Летом играли в футбол, в хоккей — зимой. В 13 лет тренер попросил определиться.

Почему выбрал футбол? Потому что в тот момент было лень в 7 утра ходить с большим рюкзаком амуниции на хоккей. Лучше футбол — все-таки поприятнее летом. У нас футбола не было вообще, имею в виду команды. Любовь к футболу проявилась позже. Наша команда играла в турнире «Кожаный мяч», со временем кто-то уходил — девочки, кинотеатры, а тренировки были не так интересны. А я из любви к футболу остался тренироваться.

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Все комментарии
Fareasta
Fareasta
вчера в 17:03
Оказывается, что в хоккее нужно больше трудиться.
agkzb82qqrnc
agkzb82qqrnc
вчера в 16:39
То есть футболисты ленивее хоккеистов))
hs5d9wgakywq
hs5d9wgakywq
вчера в 16:29, ред.
Верю Валерию, в то время так и было,тем более в Эстонии
adekvat
adekvat
вчера в 16:09
Лучше бы по бабам пошел.
Forwert
Forwert
вчера в 14:53
И Ростов устал тренировать, и сборную.
hsgc48fx8hvu
hsgc48fx8hvu
вчера в 14:44
Лень Карпина и сейчас во всем проявляется.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:14
В то время многие играли и в футбол и в хоккей!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:13, ред.
Ну оно заметно что главным мотиватором Карпина была лень. И как бы остаётся
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:13
Лодырь.
Поэтому вся сборная такая же..., кроме старика Зюбы.
Futurista
Futurista
вчера в 13:48
Понятно теперь почему Валера в Испанию уехал ...чтобы в хоккей не играть)...зимы то нет...
mdae33y6b8yv
mdae33y6b8yv
вчера в 13:38
Лень это большая сила в любом выборе
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