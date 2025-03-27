Карпин рассказал, как сделал выбор между футболом и хоккеем

Главный тренер сборной России рассказал о том, как сделал в детстве выбор между футболом и хоккеем.

Маленький город Нарва на границе Эстонии и России, тогда команд даже второй лиги не было по футболу. Папа играл за заводскую команду, в советское время играли во все виды спорта, хоккей, футбол и волейбол. Оттуда пошла любовь в принципе к спорту. Летом играли в футбол, в хоккей — зимой. В 13 лет тренер попросил определиться.

Почему выбрал футбол? Потому что в тот момент было лень в 7 утра ходить с большим рюкзаком амуниции на хоккей. Лучше футбол — все-таки поприятнее летом. У нас футбола не было вообще, имею в виду команды. Любовь к футболу проявилась позже. Наша команда играла в турнире «Кожаный мяч», со временем кто-то уходил — девочки, кинотеатры, а тренировки были не так интересны. А я из любви к футболу остался тренироваться.