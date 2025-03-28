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Дзюба: «Скорее всего, поиграю ещё год, но не больше»

вчера, 17:14

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

Сколько ещё планирую играть в футбол? Контракт с «Акроном» истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего, поиграю ещё год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.

Что заставляет думать о завершении карьеры? Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю. Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходится себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль. Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днем их позиции становятся все ближе друг к другу.

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Все комментарии
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 22:54
Ладно.. Потеребонькай ещё год..
протон
протон
вчера в 20:41
Карпин, конечно, совершил ошибку, когда вытащил этого гения наружу опять
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:35
Ну еще годик можно и поиграть !
Брулин
Брулин
вчера в 18:37
За день человек умудрился утомить.
lotsman
lotsman ответ 5csg2k72w54b (раскрыть)
вчера в 18:35
Всегда так было, когда кто то вовремя (для коллектива) уходит из коллектива, всегда с почётом.)
5csg2k72w54b
5csg2k72w54b ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:16
Дзюба и почет - это враги.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:11
Как это, ещё же не взял Золотой мяч, ну наверное уверен что за год разберётся
112910415
112910415
вчера в 18:11
да пора уже, пора
lotsman
lotsman
вчера в 18:09
Правильно Артём. Главное вовремя уйти, с почётом.)
eyak9dgxy4yf
eyak9dgxy4yf
вчера в 17:54
Постоянно что-то болит

Поменьше надо теребить что-то, оно и болеть не будет
88g4j3cf6hav
88g4j3cf6hav
вчера в 17:38
Еще год походит по полю, тухлые рекорды поставит и успокоится, презренный.
eybq64tyaenw
eybq64tyaenw
вчера в 17:29
Если Дзюба и уйдет, то никто переживать не будет, где бы он ни играл, никто хорошим словом не вспоминает.
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