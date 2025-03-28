Дзюба: «Скорее всего, поиграю ещё год, но не больше»

Нападающий «Акрона» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

Сколько ещё планирую играть в футбол? Контракт с «Акроном» истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего, поиграю ещё год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.