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Рибери: «Мне могли отрезать ногу»

вчера, 21:23

Бывший футболист «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери из-за инфекции был близок к ампутации ноги.

Почему я завершил карьеру в сезоне-2022/23? Мое колено болело все сильнее и сильнее. Я больше не тренировался между играми, а восстанавливался, чтобы сохранить себя. Я брал два выходных дня, затем три или четыре. Я потерял игровой тонус, чтобы поберечь себя.

Затем при обследовании стало известно, что у меня больше нет хрящей. Операция в Австрии прошла успешно, мне установили пластину.

Затем, почти пять месяцев спустя, у меня была серьезная инфекция. В течение двух месяцев я принимал таблетки. Пластину убрали. Инфекция разъедала меня изнутри. Было настолько плохо, что у меня появились дыры в ноге. У меня был золотистый стафилококк.

Я пролежал в отделении неотложной помощи в австрийской больнице двенадцать дней. Мне было очень страшно. Мне могли отрезать ногу. Хирург был замечательный.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:31
Не отрезали и слава Богу!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:37
Это же надо так травмировать колено что такие последствия, или видимо он играл с больным коленом и не очень ответственно относился к своей травме пока не начало уже болеть совсем жёстко. Большой спорт требует жертв
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:43, ред.
Иди и разбей кюо Месси, или кто там у тебя Мячик отнял, х**ни только не неси ладно?!
протон
протон ответ Ivan Zloy (раскрыть)
вчера в 22:17
Ну почему же? И свои есть по разному бывает. К тому же я на многих сайтах спортивных свои выкладываю. Это не запрещено правилами. Главное не нарушать правила сайта. А бывает так прочитаю статью и свои мысли могу добавить, так что дерзайте для набора баллов)
Ivan Zloy
Ivan Zloy ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:13
Почему вы копируете комментарии с известного сайта, вижу, у вас нет своих, одни копии чужих комментариев, это разрешено здесь?
протон
протон
вчера в 21:46
Не смог стать обладателем золотого мяча, но смог стать обладателем золотистого стафилококка)
Гость
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