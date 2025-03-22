Рибери: «Мне могли отрезать ногу»

Бывший футболист «Баварии» и сборной Франции из-за инфекции был близок к ампутации ноги.

Почему я завершил карьеру в сезоне-2022/23? Мое колено болело все сильнее и сильнее. Я больше не тренировался между играми, а восстанавливался, чтобы сохранить себя. Я брал два выходных дня, затем три или четыре. Я потерял игровой тонус, чтобы поберечь себя.

Затем при обследовании стало известно, что у меня больше нет хрящей. Операция в Австрии прошла успешно, мне установили пластину.

Затем, почти пять месяцев спустя, у меня была серьезная инфекция. В течение двух месяцев я принимал таблетки. Пластину убрали. Инфекция разъедала меня изнутри. Было настолько плохо, что у меня появились дыры в ноге. У меня был золотистый стафилококк.

Я пролежал в отделении неотложной помощи в австрийской больнице двенадцать дней. Мне было очень страшно. Мне могли отрезать ногу. Хирург был замечательный.