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Агуэро был готов остаться в «Манчестер Сити» ещё на один год

вчера, 14:59

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что был готов остаться в стане «горожан» ещё на один сезон. В 2021 году футболист перешел в «Барселону», но уже в декабре того же года завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

У меня был контракт до 2021 года, и «Манчестер Сити» за пять или шесть месяцев до истечения срока его действия предупредил, что не будет продлевать со мной договор. Поэтому я начал искать клуб, и вот что произошло. Разумеется, я хотел продолжить играть, потому что это был мой дом. Я хотел остаться ещё на год и был готов стать игроком запаса, если это будет необходимо.

В том году я и так очень мало играл, поэтому я был готов помогать в иной роли, поскольку чувствовал, что оставшись еще на год в Премьер-Лиге, даже если мне придется выходить на замену и мало играть, я смогу физически подготовиться к чемпионату мира. Я понимаю, что клубу нужны были перемены, и их решение было правильным. Им нужна была замена, и, возможно, оставаться в «Сити» в качестве запасного игрока было бы не самым правильным решением.

Мне позвонил мой агент и сообщил, что «Барселона» интересуется, готов ли я перейти, но финансово они не могут позволить себе платить столько же, сколько я получал в «Сити». Я сказал: «Ну, мне без разницы. Пусть вписывают любые цифры, которые хотят». Когда все было почти решено, я рассказал об этом Лео Месси, и он был очень счастлив, а потом случилось то, что случилось (проблемы с сердцем — прим. ред.), и мне пришлось завершить карьеру. Что тут поделаешь? Я очень хотел играть с Месси, но футбол есть футбол, и есть вещи, которые просто нужно принять.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:00
Так ты пришел, и Моська всё равно свалил из клуба сразу 😁
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:42
Лучше бы рассказал, как здоровье.
Датак
Датак
вчера в 18:41
Как оказалось,руководство мс поступило абсолютно правильно
sgwa8twa3ykw
sgwa8twa3ykw
вчера в 16:39
Любой ценой цепляются за хорошее место.
Гость
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