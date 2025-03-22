«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче легенд

«Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «Челси» в матче легенд (2:0). Дублем отличился Питер Крауч. Целью мероприятия был сбор средств на благотворительность. В поединке также приняли участие футболистки Кэти Чепмен и Наташа Доуи.
В составе «красных» сыграли:
Вратари: Ежи Дудек, Дэвид Джеймс, Сандер Вестервелд;
Защитники: Фабио Аурелио, Сами Хююпя, Мартин Келли, Рагнар Клаван, Бьорн Торе Кварме, Мартин Шкртел, Грегори Виньяль;
Полузащитники: Йосси Бенаюн, Игор Бишчан, Стивен Джеррард, Марк Гонсалес, Альберт Риера, Мохаммед Сиссоко, Райан Бабел, Джей Спиринг;
Нападающие: Джибриль Сиссе, Питер Крауч, Наташа Доуи, Дирк Кюйт, Флоран Синама-Понголь.
Тренер: Кенни Далглиш.
За «синих» сыграли:
Вратари: Карло Кудичини, Роб Грин.
Защитники: Селестин Бабаяро, Райан Бертран, Жозе Босингва, Гари Кэхилл, Вильям Галлас, Джон Харли, Роберт Хут, Майкл Мансьенн, Фрэнк Синклэйр.
Полузащитники: Кэти Чепмен, Клод Макелеле, Флоран Малуда, Джоди Моррис, Джон Оби Микель, Рамирес, Джимми Смит, Тиаго, Йеспер Гронкьер, Деннис Уайз.
Нападающие: Эйдур Гудьонсен, Джимми Флойд Хасселбайнк, Лоик Реми, Джанфранко Дзола.
Тренер: Роберто Ди Маттео.