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«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче легенд

вчера, 21:37

«Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «Челси» в матче легенд (2:0). Дублем отличился Питер Крауч. Целью мероприятия был сбор средств на благотворительность. В поединке также приняли участие футболистки Кэти Чепмен и Наташа Доуи.

В составе «красных» сыграли:

Вратари: Ежи Дудек, Дэвид Джеймс, Сандер Вестервелд;

Защитники: Фабио Аурелио, Сами Хююпя, Мартин Келли, Рагнар Клаван, Бьорн Торе Кварме, Мартин Шкртел, Грегори Виньяль;

Полузащитники: Йосси Бенаюн, Игор Бишчан, Стивен Джеррард, Марк Гонсалес, Альберт Риера, Мохаммед Сиссоко, Райан Бабел, Джей Спиринг;

Нападающие: Джибриль Сиссе, Питер Крауч, Наташа Доуи, Дирк Кюйт, Флоран Синама-Понголь.

Тренер: Кенни Далглиш.

За «синих» сыграли:

Вратари: Карло Кудичини, Роб Грин.

Защитники: Селестин Бабаяро, Райан Бертран, Жозе Босингва, Гари Кэхилл, Вильям Галлас, Джон Харли, Роберт Хут, Майкл Мансьенн, Фрэнк Синклэйр.

Полузащитники: Кэти Чепмен, Клод Макелеле, Флоран Малуда, Джоди Моррис, Джон Оби Микель, Рамирес, Джимми Смит, Тиаго, Йеспер Гронкьер, Деннис Уайз.

Нападающие: Эйдур Гудьонсен, Джимми Флойд Хасселбайнк, Лоик Реми, Джанфранко Дзола.

Тренер: Роберто Ди Маттео.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:07
Молодцы обе стороны! Благодарность каждому, кто принял участие 🔥
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:54
хорошая традиция красных проводить подобные матчи!
протон
протон
вчера в 22:13
Ливерпуль каждый год проводит матчи легенд. В прошлом году, например, играли с легендами Аякса. До этого у них в соперниках были легенды Милана, Реала, МЮ и других команд. Могу сказать, что обычно приезжают играть те, кто свободен, те, кто в форме, те, кто договорился и т.д. Составы у команд в матчах легенд могут быть такие, что условные резервисты могут играть, а игроки основы - нет, потому что не смогли приехать, не захотели или ещё что.
Гость
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