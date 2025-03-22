«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче легенд

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вчера, 21:37

«Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «Челси» в матче легенд (2:0). Дублем отличился . Целью мероприятия был сбор средств на благотворительность. В поединке также приняли участие футболистки Кэти Чепмен и Наташа Доуи.

В составе «красных» сыграли:

Вратари: Ежи Дудек, Дэвид Джеймс, Сандер Вестервелд;

Защитники: Фабио Аурелио, Сами Хююпя, Мартин Келли, Рагнар Клаван, Бьорн Торе Кварме, Мартин Шкртел, Грегори Виньяль;

Полузащитники: Йосси Бенаюн, Игор Бишчан, Стивен Джеррард, Марк Гонсалес, Альберт Риера, Мохаммед Сиссоко, Райан Бабел, Джей Спиринг;

Нападающие: Джибриль Сиссе, Питер Крауч, Наташа Доуи, Дирк Кюйт, Флоран Синама-Понголь.

Тренер: Кенни Далглиш.

За «синих» сыграли:

Вратари: Карло Кудичини, Роб Грин.

Защитники: Селестин Бабаяро, Райан Бертран, Жозе Босингва, Гари Кэхилл, Вильям Галлас, Джон Харли, Роберт Хут, Майкл Мансьенн, Фрэнк Синклэйр.

Полузащитники: Кэти Чепмен, Клод Макелеле, Флоран Малуда, Джоди Моррис, Джон Оби Микель, Рамирес, Джимми Смит, Тиаго, Йеспер Гронкьер, Деннис Уайз.

Нападающие: Эйдур Гудьонсен, Джимми Флойд Хасселбайнк, Лоик Реми, Джанфранко Дзола.

Тренер: Роберто Ди Маттео.