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На стадионе «Барсы» установили светодиодные экраны и ложи для прессы

вчера, 15:47

Продолжается реконструкция стадиона «Барселоны».

В последние дни произошло несколько примечательных событий. Воспользовавшись тем, что городской совет разрешил работать круглосуточно со вторника по пятницу, работы продвинулись вперёд, и на нескольких участках заметен прогресс.

Помимо работ, связанных с полем, которые, согласно графику, должны быть завершены в конце апреля, на трибунах «Spotify Камп Ноу» произошли два важных изменения. Первое заключается в том, что ложи для прессы, в которых будут размещаться аккредитованные СМИ на матчах «Барсы», уже установлены в верхней части второго яруса трибуны. Такое расположение лож для прессы является временным, пока не будет построена VIP-трибуна и третий ярус.

Второе заметное изменение — установка первых светодиодных экранов между первым и вторым ярусами, на которых будут отображаться спонсоры и коммерческие партнёры клуба, а также табло. Эти панели будут окружать весь стадион и станут одним из технологических достижений обновлённого стадиона.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:34, ред.
Вот почему владельцы МЮ вместо того чтобы усовершенствовать уже существующий памятник истории клуба Олд Трафорд решили строить новый стадион? Можно же просто отремонтировать, и даже расширить уже существующий. Да в принципе всё возможно с современными технологиями и достижениями в строительстве. Но для великих клубов их стадион это часть их великой истории, её стоит ценить, уважать и пытаться сохранить как можно дольше. О чём помнят в Барселоне, но забыли в Манчестере.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:01
Вместо игры будут на рекламу спонсоров пялиться! Все для людей!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:43
Камп Ноу будет лучше чем мультиварка Бернабеу
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:11
Стадион нужен Барселоне как можно быстрее
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