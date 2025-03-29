На стадионе «Барсы» установили светодиодные экраны и ложи для прессы

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вчера, 15:47

Продолжается реконструкция стадиона «Барселоны».

В последние дни произошло несколько примечательных событий. Воспользовавшись тем, что городской совет разрешил работать круглосуточно со вторника по пятницу, работы продвинулись вперёд, и на нескольких участках заметен прогресс.

Помимо работ, связанных с полем, которые, согласно графику, должны быть завершены в конце апреля, на трибунах «Spotify Камп Ноу» произошли два важных изменения. Первое заключается в том, что ложи для прессы, в которых будут размещаться аккредитованные СМИ на матчах «Барсы», уже установлены в верхней части второго яруса трибуны. Такое расположение лож для прессы является временным, пока не будет построена VIP-трибуна и третий ярус.

Второе заметное изменение — установка первых светодиодных экранов между первым и вторым ярусами, на которых будут отображаться спонсоры и коммерческие партнёры клуба, а также табло. Эти панели будут окружать весь стадион и станут одним из технологических достижений обновлённого стадиона.