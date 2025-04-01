Вингер «Ахмата» — лидер РПЛ по удачным обводкам

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вчера, 10:55

Полузащитник «Ахмата» и сборной России является лидером РПЛ по количеству удачных обводок (45). Помимо Садулаева в первую пятёрку лучших дриблёров входят: нападающий «Пари НН» (44); полузащитники «Спартака» (36) и (35); нападающий «Оренбурга» (34).

Также стоит отметить, что Садулаев заработал на себе больше всех фолов в финальной трети поля (32).

Напомним, 25-летний вингер является воспитанником «Ахмата». Его контракт с чеченским клубом действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Садулаев сыграл 20 матчей в РПЛ (3 гола и 3 ассиста) и 4 матча в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Садулаев может продолжить карьеру в Лиге 1.