Вингер «Ахмата» — лидер РПЛ по удачным обводкам

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев является лидером РПЛ по количеству удачных обводок (45). Помимо Садулаева в первую пятёрку лучших дриблёров входят: нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли (44); полузащитники «Спартака» Эсекьель Барко (36) и Тео Бонгонда (35); нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья (34).
Также стоит отметить, что Садулаев заработал на себе больше всех фолов в финальной трети поля (32).
Напомним, 25-летний вингер является воспитанником «Ахмата». Его контракт с чеченским клубом действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Садулаев сыграл 20 матчей в РПЛ (3 гола и 3 ассиста) и 4 матча в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Садулаев может продолжить карьеру в Лиге 1.