Футболисты, забившие в дебютных матчах за сборную Англии. Где они сейчас

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сегодня, 15:32

Лучшим из лучших стал Харри Кейн.

Давайте вспомним игроков, которые смогли отличиться в своем первом матче за взрослую сборную Англии, но в выборке возьмем примеры с 2000 года. В этот список вошли представители «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», а также ряда других клубов.

Дариус Васселл

Дебют Васселла за сборную Англии был примечательным, так как в этой игре также отличились Майкл Риккетс и Уэйн Бридж – это была ничья 1:1 с Нидерландами. Тогдашний форвард «Астон Виллы» стал лучшим игроком матча, сравняв счет ударом через себя. Его карьера в сборной Англии закончилась разочарованием два года спустя, когда он не забил решающий пенальти в четвертьфинальном матче Евро с от Португалией.

Васселл не выходил на поле после серьезной травмы колена, которую получил в качестве футболиста «Лестера». Он, вероятно, хотел вернуться, но не вышло – объявил о завершении карьеры только в 2016 году.

Фрэнсис Джефферс

В то время этот парень считался очень талантливым, на него возлагались большие надежды. Забил он в матче с Австралией в 2003 году, тогда англичане проиграли со счетом 1:3. Свен-Горан Эрикссон решил выпустить разные составы в каждом тайме, что привело к тому, что Джефферс и еще один дебютант Уэйн Руни возглавили линию атаки «трех львов» после перерыва. Джефферс больше никогда не играл за сборную Англии.

Шон Райт-Филлипс

Представитель так называемого золотого поколения. Забил эффектный гол в ворота сборной Украины, но в команде закрепиться так и не смог, хотя провел целых 36 матчей. Сейчас ему 43 года – его сын Д'Марджио играет в бельгийском клубе «Беерсхот-Вилрийк». Как же быстро летит время.

Киран Ричардсон

Дебютировал в рамках тура по США , в котором впервые сыграли, например, также Люк Янг и Эндрю Джонсон. Победа над США со счетом 2:1 была обеспечена благодаря двум голам дебютанта Ричардсона, в том числе одному отличному удару со штрафного. Левый полузащитник провел всего семь матчей за сборную Англии и в последний раз был замечен на просмотре в «Гранаде», где работал Тони Адамс в 2017 году. Закончил с футболом в 2016-м, когда ушел из «Астон Виллы». Несколько матчей за «Кардифф», наверное, он и не вспомнит.

Дэвид Ньюджент

Да, бывают и скучные истории. Этот футболист сыграл против Андорры, забил гол и больше никогда за сборную Англии не играл. Но зато теперь в каком-нибудь баре он считается местной знаменитостью. Хотя прилично поиграл за английские середняки – наверняка есть возможности открыть свой собственный бар.

Стивен Колкер

Еще один игрок со 100-процентным результатом в соотношении количества матчей и голов. Колкер дебютировал в матче против шведов, забил мяч и больше футболку «трех львов» не надевал. Та игра, кстати, запомнилась болельщикам – Ибрагимович забил сумасшедший гол ударом через себя, тогда Златан сделал покер. Карьера Колкера – это поучительная история для молодежи, поскольку 33-летний футболист сейчас играет в Турции за «Кечиоренгюджю» из Анкары, это Первая Лига. Поучительная, потому что Колкер мог добиться большего, у него были проблемы с азартными играми и депрессией. Возможно, и сейчас есть.

Эндрос Таунсенд

Забил в ворота Черногории, провел 13 матчей за сборную, «Тоттенхэм» отдавал его в аренду огромное количество раз, сейчас тоже играет в Турции – за «Антальяспор».

Рики Ламберт

«Если это останется единственным матчем, который я провел в футболке сборной Англии, то я не мог даже мечтать о лучшем дебюте», – сказал форвард, когда в игре против Шотландии забил своим первым касанием. Кинематографическая история, ведь когда его забраковали скауты «Ливерпуля», Рики устроился на свекольную фабрику, а потом вернулся к своей мечте. Ламберт сумел забить еще два гола за сборную, поучаствовал даже в ЧМ -2014, но там англичане заняли последнее место в группе и с позором улетели домой.

Харри Кейн

Заменил Уэйна Руни в матче с Литвой и через минуту забил ударом головой. В нынешнее время это живая легенда национальной команды – недавно забил свой 70-й гол за Англию, что является рекордным показателем. Также отметился еще одним очень любопытным достижением, если говорить про дебюты в сборной.

Маркус Рэшфорд

Удивительный случай, на самом деле. Маркус забивал в своих дебютных матчах не только за сборную, но и в целом ряде турниров. Среди них Лига Европы. АПЛ , Кубок Лиги и Лига чемпионов. А также за сборную Англии U-21. Невероятное достижение. Если говорить именно про взрослую сборную Англии, то он забил австралийцам в 2016 году, отличился на 138-й секунде. Теперь пытается реанимировать карьеру в «Астон Вилле».

Каллум Уилсон

Уилсон провел еще восемь матчей за сборную Англии с тех пор, как забил гол в своем дебютном поединке против США в 2018 году, но теперь выпал из обоймы, поскольку его вытеснили более молодые нападающие. Впрочем, стоит признать, что дело не только в возрасте – в нынешнем сезоне он еще не забивал за «Ньюкасл» в АПЛ .

Доминик Калверт-Льюин

После гола в ворота команды Уэльса в 2020 году Калверт-Льюин был включен в состав сборной на Евро в качестве сменщика Харри Кейна. В итоге травмы и плохая игра за «Эвертон» привели к тому, что нападающий не играл за сборную Англии с 2021 года. До сих пор выступает за «ирисок» – считается одним из самых модных футболистов в мире.

Олли Уоткинс

Да, конечно, в ворота Сан-Марино не так тяжело забивать, но почему бы это и не сделать? Примерно так подумал Олли и отличился в дебютном матче за сборную. Важно помнить, что этот футболист играл за «Эксетер Сити» в Лиге Два всего четыре года назад. Нападающий «Астон Виллы» провел уже почти два десятка матчей за сборную и забил победный гол в ворота Нидерландов в полуфинале Евро-2024.

Кертис Джонс

Ловкий удар в матче против Греции в ноябре 2024 года впечатлил Томаса Тухеля – полузащитник «Ливерпуля» явно будет одним из тех футболистов, на которых рассчитывает немецкий специалист. Впереди Кертиса в составе сборной Англии, возможно, ждет светлое будущее.

Покер из голов дебютантов

Сразу четыре игрока забили свои первые голы за сборную Англии в матче Лиге наций, разгромив Ирландию в ноябре 2024 года. Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джаррод Боуэн и Харвуд-Беллис смогли отличиться. Тэйлор, кстати, скоро станет зятем для Роя Кина, хотя с тех пор защитник «Саутгемптона» не играл за сборную Англии, но у него еще есть шанс исправить ситуацию.

Майлз Льюис-Скелли

После прорывного сезона в «Арсенале» Льюис-Скелли был вызван Тухелем в сборную Англии. Парень не растерялся и забил первый гол в отборочном матче чемпионата мира против Албании. Этот дебютный гол выделяется на фоне остальных, кстати.

Как мы видим, список удачных дебютантов солидно пополнился за последние несколько лет. Но что ждет этих ребят в будущем? Сможет ли кто-то стать настоящей легендой?