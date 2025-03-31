Лукаку забил 400-й гол в профессиональной карьере

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку забил гол в первом тайме матча 30-го тура Серии А против «Милана» (2:1).
Ранее Лукаку выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». За сборную Бельгии форвард провел 122 матча, забил 88 мячей.
А если серьёзно то в Роме я уже как то списал Лукаку со счетов, но в Наполи у него как будто бы открылось второе дыхание. Иногда игроку просто нужно найти свою команду
А если серьёзно то в Роме я уже как то списал Лукаку со счетов, но в Наполи у него как будто бы открылось второе дыхание. Иногда игроку просто нужно найти свою команду