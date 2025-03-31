Лукаку забил 400-й гол в профессиональной карьере

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сегодня, 00:11

Нападающий «Наполи» забил гол в первом тайме матча 30-го тура Серии А против «Милана» (2:1).

Ранее Лукаку выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». За сборную Бельгии форвард провел 122 матча, забил 88 мячей.