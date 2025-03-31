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Лукаку забил 400-й гол в профессиональной карьере

сегодня, 00:11
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку забил гол в первом тайме матча 30-го тура Серии А против «Милана» (2:1).

Ранее Лукаку выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». За сборную Бельгии форвард провел 122 матча, забил 88 мячей.

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Все комментарии
sjne9y2uauk2
sjne9y2uauk2
сегодня в 03:08
При правильном использовании толк с этого огромного куска рубероида ещё есть
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:48
А мог бы больше забить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
Ромелу , а Рону всё равно до "штуки" ближе, не обгонишь...)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:27
По любому Дзюба его вдохновил на подвиги)))

А если серьёзно то в Роме я уже как то списал Лукаку со счетов, но в Наполи у него как будто бы открылось второе дыхание. Иногда игроку просто нужно найти свою команду
Гость
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