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«Айнтрахт» сделал трансферный запрос по полузащитнику «Ливерпуля»

вчера, 13:27

«Айнтрахт» рассматривает возможность приобретения в летнее трансферное окно полузащитника «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо. Немецкий клуб уже сделал запрос по игроку. «Ливерпуль» готов отпустить японца, однако на данный момент «Айнтрахт» не устраивает финансовая сторона вопроса.

Напомним, Эндо перешёл в стан «красных» из «Штутгарта» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 32-летний опорный полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает японца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет усилиться полузащитником «Айнтрахта».

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Все комментарии
n7s7ah4c4zrj
n7s7ah4c4zrj ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:17
Так а он и не сидит, в 32 года достаточно матчей проводит
4xkzgubt3ezf
4xkzgubt3ezf
вчера в 16:16
За дёшего отпускать точно не стоит
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:06
Да чего-то не вижу смысла его отпускать совсем, ежели сам, конечно, когти не рвёт. Мегаполезен, бросается на всех как бультерьер, не травматичен, может подменить даже цз, сплошная выгода!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:14
Спасибо трудяге-работяге Эндо за игры в составе красных! мне очень симпатичен японец как игрок, он схож с Милнером - спокойно без лишней болтовни выходит на поле и качественно выполняет свою работу, готов помогать команде на любой позиции, несмотря на солидные футбольные годы поддерживает форму и в работоспособности даст фору многим молодым!

Слот не рассчитывает на Эндо поэтому логично отпустить его летом в знакомую для него бундеслигу
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:08
Пусть лучше играет за Айнтрахт, чем сидит на лавке в Ливерпуле.
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