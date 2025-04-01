«Айнтрахт» сделал трансферный запрос по полузащитнику «Ливерпуля»

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вчера, 13:27

«Айнтрахт» рассматривает возможность приобретения в летнее трансферное окно полузащитника «Ливерпуля» и сборной Японии . Немецкий клуб уже сделал запрос по игроку. «Ливерпуль» готов отпустить японца, однако на данный момент «Айнтрахт» не устраивает финансовая сторона вопроса.

Напомним, Эндо перешёл в стан «красных» из «Штутгарта» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 32-летний опорный полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает японца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет усилиться полузащитником «Айнтрахта».