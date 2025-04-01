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«Байер» проявляет предметный интерес к защитнику сборной Швейцарии

вчера, 12:44

«Байер» проявляет предметный интерес к защитнику «Лугано» и сборной Швейцарии Альбиану Хайдари. Это происходит на фоне информации о том, что леверкузенцев могут покинуть два игрока обороны. Речь идёт о Джонатане Та и Пьеро Инкапье.

Хайдари выступает за «Лугано» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне 21-летний центральный защитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и получил 17 карточек (16 жёлтых и одну красную). Портал Transfermarkt оценивает швейцарца косоварского происхождения в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Байер» планирует усилить вратарскую линию.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 12:48
На вырост планируют взять...
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