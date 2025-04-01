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«Ливерпуль» не готов платить 180 млн евро за Исака

вчера, 15:56

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку.

«Сороки» хотят выручить с продажи шведа 180 млн евро, однако «красные» не готовы платить такие деньги.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:17
Интересное лето намечается в Ливерпуле и многое будет зависеть от того, договорятся красные с ВВД и Салахом или нет!
То, что Ливерпуль пойдет за форвардом сомнений практически нет, т.к они готовы продать Дарвина и если уйдет еще и Мо, то Ливеру точно нужно идти за топ форвардом.
Исак сейчас один из самых "ярких" вариантов среди форвардов, но ценник в 180млн € это огромные деньги и скажу так, он точно не стоит этих денег. Ньюкаслу деньги не нужны, у них их и так больше всех в мире, они просто хотят таким образом сохранить своих лидеров, таких как Гимараеш, Исак,Гордон....единственное, что может изменить их мнение, это желание самих игроков покинуть Ньюкасл!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:17
Исак хороший нап, спору нет, но он подтвержден травмам - за последние 3 сезона из-за травм пропустил 20 игр, что довольно таки многовато.
Для примера у Салаха, Гакпо и Нуньеса за этот период на троих 15 пропущенных игр!
Плюс 180 млн это однозначно много за шведа, к тому же руководители красных не делают такие трансферы это скорее поле для Челси, МС
shur
shur
вчера в 19:10
... не случайность ли это то что показывает Исак в этом сезоне, надо бы понаблюдать тщательнее , но тот факт что легко создаёт голевые,
в независимости от игры команды, факт неоспоримый,надо посмотреть ещё и цену устанавливать!!!
ac8e42pfs2us
ac8e42pfs2us
вчера в 18:59
Игрок крутой,а цена за него ещё круче
112910415
112910415
вчера в 17:56
не хотят продавать, и не продадут !
5wcw3srrc5uk
5wcw3srrc5uk
вчера в 17:39
Я, конечно, знал, что сороки птицы наглые и беспардонные, но даже не предполагал чтоб настолько
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 17:39
а стоит ли он того?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:10
Ньюкасл не нуждается в деньгах. Скорее всего Сороки просто хотят сохранить Исака в своём составе, потому и назвали такую огромную цену за игрока. Ливерпуль правильно делает, что не переплачивает. Зато заплатить озвученную сумму способен Манчестер Сити. Посмотрим, как будут развиваться события.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:03
можно было продать Нуньеса в Атлетико, немного добавить и Исак в Ливерпуле)
время усиления и обновления подошло.
т.к. в матчах с ПСЖ все слабые стороны команды Арне Слота всем видны.
Нуньес и Жота по разным причинам не смогли стать острием атаки Ливерпуля.
швед давно стал самым востребованным форвардом в Европе.
и сумма 180 млн, которую придется заплатить за него, будет это отражать. Ливерпулю, так же Арсеналу, Барсе и др., нравится этот игрок.
но каждому клубу, кому нужен Исак, придется хорошо взвесить, стоит ли отдавать весь трансферный бюджет перед решением других вопросов.
конечно, есть еще отличные игроки, как Шешко, Опенда и Лейпцига,
Альварес из Атлетико, и даже Дэвид из Лилля.
и Слот, и Артета, и Флик хотят от форварда одного - многофункциональности.
забивать голы они умеют и будут много, каждый должен обладать еще чем то большим, чем просто инстинкт завершения атак.
жаль, что в свое время Ливерпулю не удалось Беллингэма перехватить у Реала)) вот это была бы совсем другая команда по структуре.
ну что, пожелаем удачи Ливерпуля в летнее ТО.
п.с.
можно переманить из Реала Браима Диаса или Родриго.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:34
Сто восемьдесят миллионов? Это уже перебор...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:29
Шура, это слишком дорого!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:02
Явно дотого за него...
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