«Ливерпуль» не готов платить 180 млн евро за Исака

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку.
«Сороки» хотят выручить с продажи шведа 180 млн евро, однако «красные» не готовы платить такие деньги.
«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку.
«Сороки» хотят выручить с продажи шведа 180 млн евро, однако «красные» не готовы платить такие деньги.
Для примера у Салаха, Гакпо и Нуньеса за этот период на троих 15 пропущенных игр!
Плюс 180 млн это однозначно много за шведа, к тому же руководители красных не делают такие трансферы это скорее поле для Челси, МС
Для примера у Салаха, Гакпо и Нуньеса за этот период на троих 15 пропущенных игр!
Плюс 180 млн это однозначно много за шведа, к тому же руководители красных не делают такие трансферы это скорее поле для Челси, МС
То, что Ливерпуль пойдет за форвардом сомнений практически нет, т.к они готовы продать Дарвина и если уйдет еще и Мо, то Ливеру точно нужно идти за топ форвардом.
Исак сейчас один из самых "ярких" вариантов среди форвардов, но ценник в 180млн € это огромные деньги и скажу так, он точно не стоит этих денег. Ньюкаслу деньги не нужны, у них их и так больше всех в мире, они просто хотят таким образом сохранить своих лидеров, таких как Гимараеш, Исак,Гордон....единственное, что может изменить их мнение, это желание самих игроков покинуть Ньюкасл!!!
То, что Ливерпуль пойдет за форвардом сомнений практически нет, т.к они готовы продать Дарвина и если уйдет еще и Мо, то Ливеру точно нужно идти за топ форвардом.
Исак сейчас один из самых "ярких" вариантов среди форвардов, но ценник в 180млн € это огромные деньги и скажу так, он точно не стоит этих денег. Ньюкаслу деньги не нужны, у них их и так больше всех в мире, они просто хотят таким образом сохранить своих лидеров, таких как Гимараеш, Исак,Гордон....единственное, что может изменить их мнение, это желание самих игроков покинуть Ньюкасл!!!