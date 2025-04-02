В «Интере» считают трансфер Криштиану Роналду неосуществимым

Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может покинуть команду по завершении текущего сезона.
Ранее ходили слухи о его возможном возвращении в мадридский «Реал» или переходе в миланский «Интер».
По информации источника, интерес к футболисту со стороны «нерадзурри» отсутствует.
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что приобретение Роналду связано с большими финансовыми сложностями.
Просто старый дырявый гей-нарцисс нахрен никому не нужен.
Зачем клубам проблемы?!!!
Просто старый дырявый гей-нарцисс нахрен никому не нужен.
Зачем клубам проблемы?!!!