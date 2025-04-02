В «Интере» считают трансфер Криштиану Роналду неосуществимым

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вчера, 08:34

Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» может покинуть команду по завершении текущего сезона.

Ранее ходили слухи о его возможном возвращении в мадридский «Реал» или переходе в миланский «Интер».

По информации источника, интерес к футболисту со стороны «нерадзурри» отсутствует.

Генеральный директор «Интера» считает, что приобретение Роналду связано с большими финансовыми сложностями.