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В «Интере» считают трансфер Криштиану Роналду неосуществимым

вчера, 08:34

Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может покинуть команду по завершении текущего сезона.

Ранее ходили слухи о его возможном возвращении в мадридский «Реал» или переходе в миланский «Интер».

По информации источника, интерес к футболисту со стороны «нерадзурри» отсутствует.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что приобретение Роналду связано с большими финансовыми сложностями.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 20:43
Тактично опровергли, мол "большие финансовые сложности". Просто не нужен. И что только агенты не напридумывают. А Реалу он тем более не нужен, когда есть Винисиус и Мбаппе.
nikolah
nikolah
вчера в 14:50
Не нужен, вот в юве можно снова отдать его, чтоб до конца добить)
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:11
Забодай меня комар, но я уверен, что португалец останется у арабов, продлив свои мучения в клубе ещё на год. Ему кровь из носу надо забить (наколотить, закатить ) тысячу мячей, чтобы остаться в анналах футбольной истории, как лучший бомбардир, однако в европейских клубах, даже самых именитых, сделать это практически невозможно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:11
Какие финансовые сложности?
Просто старый дырявый гей-нарцисс нахрен никому не нужен.
Зачем клубам проблемы?!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:31
Мне всё это чем-то автомобильный рынок напомнило. Продавец хочет продать спортивный автомобиль как можно дороже, ведь авто шикарное и когда-то дорого стоило и быстро ездило, но закрывает глаза, что оно уже требует капремонта и бито в зад. 🤔
112910415
112910415
вчера в 11:04
оно и к лучшему
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:51
"Все правильно - дали опровержение 2 апреля".!!! Или весь Апрель никому не верь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:45
Думаю, что его уровень упал до уровня арабских лиг...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:30
Да и зачем все это надо? Гемор лишний получить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:14
В Италии помнят, как кр7 потопил Ювентус.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:01, ред.
Большие финансовые сложности это когда тратишь деньги а получаешь только проблем на голову? Тогда да, это именно тот случай, взаимосвязь на лицо
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:36
Все правильно - дали опровержение 2 апреля...)
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