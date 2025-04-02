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Мареска недоволен вратарями «Челси»

вчера, 09:14

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил недовольство игрой своих вратарей Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.

По информации источника, тренер обратился к руководству клуба с просьбой о приобретении сербского голкипера «Торино» Вани Милинковича-Савича.

Согласно сообщениям СМИ, интерес к игроку также проявляет английский клуб «Манчестер Сити».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:50
Так и хочется сказать "а ты куда смотрел, когда покупал?!" Конкретно Йоргенсена хотел сам Мареска, да и Петковичу не дал шансов, отпустив того в аренду, набираться опыта....
Что то мне подсказывает, что летом Челси купит вратаря Лестера Хермансена, который играл еще при Мареске! А так, можно Вербрюггена подписать из Брайтона. Нидерландец хороший сезон проводит, говорят даже Бавария на него глаз положила!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:45
все виноваты, но только не мареска))
мареска должен вернуться в чемпионшип! его уровень там.
happy 50
happy 50
вчера в 10:27
Да,Санчес много ошибается. К слову,защита весь сезон привозит. А капитан Рис Джеймс весь сезон лечится. Палмер пол сезона тащил синих . Во второй половине сезона сломался и пошел Челси немного вниз .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:35, ред.
Чтооо?🤦🏽‍♂️😂 А не этот ли тормоз Мареска отправил в аренду Петровича, который в прошлом сезоне усадил на лавку косячника Санчеса, а Санчеса он оставил в команде и сделал основным?
Серб Петрович стоял хорошо, и сейчас в аренде во Франции по статистике один из лучших в чемпионате. Но Мареска влюблён в привозилу Санчеса…
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:32
Мареска считает что Ваня выручит! Так вперед!
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