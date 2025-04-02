Мареска недоволен вратарями «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил недовольство игрой своих вратарей Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.
По информации источника, тренер обратился к руководству клуба с просьбой о приобретении сербского голкипера «Торино» Вани Милинковича-Савича.
Согласно сообщениям СМИ, интерес к игроку также проявляет английский клуб «Манчестер Сити».
Что то мне подсказывает, что летом Челси купит вратаря Лестера Хермансена, который играл еще при Мареске! А так, можно Вербрюггена подписать из Брайтона. Нидерландец хороший сезон проводит, говорят даже Бавария на него глаз положила!
Что то мне подсказывает, что летом Челси купит вратаря Лестера Хермансена, который играл еще при Мареске! А так, можно Вербрюггена подписать из Брайтона. Нидерландец хороший сезон проводит, говорят даже Бавария на него глаз положила!
мареска должен вернуться в чемпионшип! его уровень там.
мареска должен вернуться в чемпионшип! его уровень там.
Серб Петрович стоял хорошо, и сейчас в аренде во Франции по статистике один из лучших в чемпионате. Но Мареска влюблён в привозилу Санчеса…
Серб Петрович стоял хорошо, и сейчас в аренде во Франции по статистике один из лучших в чемпионате. Но Мареска влюблён в привозилу Санчеса…