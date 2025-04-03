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Компани не рассчитывает на Мюллера в следующем сезоне

вчера, 08:24

Руководство «Баварии» провело беседу с главным тренером Венсаном Компани, чтобы обсудить будущее Томаса Мюллера в клубе.

В ходе переговоров бельгийский специалист дал понять, что в следующем сезоне Мюллер не будет играть ключевую роль в команде и не может рассчитывать на значительный игровой опыт.

Тем не менее, Компани подчеркнул, что высоко ценит вклад немца в историю «Баварии», признавая его неоценимый опыт и лидерские качества.

В текущем сезоне Мюллер проводит на поле в среднем по 37 минут за матч в Бундеслиге.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 09:35
За Мюллера, Компани уже подвергся жесточайшей критике от бывших звёзд Баварии- Майера, Эффенберга и других. Сам, Мюллер- известный провокатор, а его присутствие в Баварии только нервировало обстановку внутри коллектива... Решение Компани абсолютно верное и справедливое.
bfjh96vd3c8c
bfjh96vd3c8c
вчера в 09:03
Компани сам под большим вопросом
galem72
galem72
вчера в 09:02
Что у Нойера, что у Мюллера просто космические зарплаты за пустые действия на поле. Мюнхену давно пора расстаться с этими пережитками прошлого, которые присосались к щедрой кормушке, оправдывая своё поведение патриотизмом к Баварии.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:31
Вопрос рассчитывает ли Бавария на самого Компани в будущем сезоне, осталось чуть-чуть подождать и узнаем
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