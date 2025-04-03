Компани не рассчитывает на Мюллера в следующем сезоне

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вчера, 08:24

Руководство «Баварии» провело беседу с главным тренером , чтобы обсудить будущее в клубе.

В ходе переговоров бельгийский специалист дал понять, что в следующем сезоне Мюллер не будет играть ключевую роль в команде и не может рассчитывать на значительный игровой опыт.

Тем не менее, Компани подчеркнул, что высоко ценит вклад немца в историю «Баварии», признавая его неоценимый опыт и лидерские качества.

В текущем сезоне Мюллер проводит на поле в среднем по 37 минут за матч в Бундеслиге.