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«Севилья» хочет усилиться нападающим «Сельты»

вчера, 14:11

«Севилья» рассматривает нападающего «Сельты» Альфонсо Гонсалеса как одного из главных претендентов на усиление состава на следующий сезон. Летом текущего года у игрока заканчивается контракт с «кельтами» и севильцы уже вступили с ним в переговоры. Тем временем «Сельта» работает над возможностью продления соглашения с Гонсалесом. Сам вингер ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

В текущем сезоне Гонсалес провёл 21 матч в Ла Лиге и Кубке Испании, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:50
а разве Мудрику разрешили играть?
или Севилья что то знает ))
Гость
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