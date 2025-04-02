«Севилья» хочет усилиться нападающим «Сельты»

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вчера, 14:11

«Севилья» рассматривает нападающего «Сельты» как одного из главных претендентов на усиление состава на следующий сезон. Летом текущего года у игрока заканчивается контракт с «кельтами» и севильцы уже вступили с ним в переговоры. Тем временем «Сельта» работает над возможностью продления соглашения с Гонсалесом. Сам вингер ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

В текущем сезоне Гонсалес провёл 21 матч в Ла Лиге и Кубке Испании, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.