«Манчестер Юнайтед» может подписать Делапа вместо Дьёкереша

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вчера, 16:39

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 22-летнего нападающего из клуба «Ипсвич». При вылете команды в Чемпионшип игрока можно будет приобрести за 48 миллионов евро.

Ранее в СМИ активно обсуждался интерес «красных дьяволов» к шведскому форварду , с которым ранее работал главный тренер МЮ Рубен Аморим в «Спортинге».

Однако завышенные требования португальцев и самого игрока по заработной плате привели к тому, что интерес английского клуба к Дьёкерешу снизился.