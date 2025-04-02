Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» может подписать Делапа вместо Дьёкереша

вчера, 16:39

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 22-летнего нападающего Лиама Делапа из клуба «Ипсвич». При вылете команды в Чемпионшип игрока можно будет приобрести за 48 миллионов евро.

Ранее в СМИ активно обсуждался интерес «красных дьяволов» к шведскому форварду Виктору Дьёкерешу, с которым ранее работал главный тренер МЮ Рубен Аморим в «Спортинге».

Однако завышенные требования португальцев и самого игрока по заработной плате привели к тому, что интерес английского клуба к Дьёкерешу снизился.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Арсенале» ждут форварда и вингера. Артета уверен в крупных трансферах
Вчера, 16:17Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Слухи«Ньюкасл» может подписать Влаховича, если Исак покинет клуб этим летом
Вчера, 16:15
Появилась информация о будущем Бернарду Силвы в «Ман Сити»
Вчера, 15:06
«Севилья» хочет усилиться нападающим «Сельты»
Вчера, 14:11
СлухиДжек Грилиш и Хулиан Альварес могут воссоединиться в «Атлетико»
Вчера, 13:58
«Атлетико» проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику «Ривер Плейта»
Вчера, 13:15
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:21
варианты всегда найдутся
drug01
drug01
вчера в 17:16
Если клуб идет на вылет то игрока можно купить дешевле..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 