«Манчестер Юнайтед» может подписать Делапа вместо Дьёкереша

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 22-летнего нападающего Лиама Делапа из клуба «Ипсвич». При вылете команды в Чемпионшип игрока можно будет приобрести за 48 миллионов евро.
Ранее в СМИ активно обсуждался интерес «красных дьяволов» к шведскому форварду Виктору Дьёкерешу, с которым ранее работал главный тренер МЮ Рубен Аморим в «Спортинге».
Однако завышенные требования португальцев и самого игрока по заработной плате привели к тому, что интерес английского клуба к Дьёкерешу снизился.