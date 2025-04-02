В «Арсенале» ждут форварда и вингера. Артета уверен в крупных трансферах

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сегодня, 16:17

Новый спортивный директор начал работу.

Виктор Дьёкереш, форвард

Кроме очевидных переговоров о новых контрактах с двумя звёздами Сака и Салиба, новый директор «Арсенала» Берта пригласил на ужин агента Дьёкереша. У менеджера, который работал на «Атлетико», хорошая репутация среди нападающих. В Мадриде умели подбирать форвардов со времён Агуэро. Сейчас тоже не жалуются на Хулиана Альвареса. А вот у «Арсенала» в центре нападения дыра, которую не заполнить Жезусом и Хаверцем. Даже когда бразилец и немец не в лазарете. Дьёкереш забил 42 гола в 42 матчах за «Спортинг». Виктор – напарник Исака в сборной Швеции. Но Берта считает, что Александер не выберет «Арсенал», у него есть другие варианты. И ценник кусается. Дьёкереш дешевле, ведь у Виктора были неудачи в прошлом. Зато швед в дикой форме. Зря его не подписали прошлым летом. Артета потерял шансы на титулы.

Уго Экитике, форвард

Заметно, как опытный Берта формирует списки «А» и «Б». В каждом случае есть основной кандидат на подписание. Есть альтернативные, причём часто это футболисты дешевле. Или вообще будущие свободные агенты. Но найти сильного бесплатного центрального форварда практически нереально. Кроме Дьёкереша, активно просматривали Шешко из «РБ Лейпциг». Также интересуются успехами Экитике в «Айнтрахте». Бывший напарник Мармуша из «Манчестер Сити» перешёл из ПСЖ в клуб Бундеслиги за 16.5 млн евро, а теперь за него потребуют не меньше 60 млн евро. Молодой француз создал 27 голов в новом сезоне. Растущий форвард.

Нико Уильямс, вингер

Берта прекрасно знает людей из Бильбао после работы на мадридский «Атлетико». Андреа попытается убедить Нико Уильямса выбрать клуб из АПЛ . Аргументов хватает. «Арсеналу» нужен сильный левый вингер. Места в «Реале» и «Барселоне» заняты, там слева Винисиус и Рафинья соответственно. Переход в «Атлетико» вряд ли интересует Николаса. Крайний форвард национальной команды тренера де ла Фуэнте в Лондоне попадёт к испанскому тренеру Артете. Тоже важно накануне подготовки к ЧМ -2026. Мартинелли может покинуть «Арсенал» летом. Троссард намного старше и не такой перспективный игрок. Нико Уильямс может создать трио с Дьёкерешем и Сака.

Лерой Сане, вингер

Запасной вариант, если не получится заманить испанца Уильямса. Вот только от приглашения Лероя Сане тянет ставкой на Стерлинга. Хотя в прошлом Рахим показывал класс в футболке «Манчестер Сити», пока вингер добрался в «Арсенал» через «Челси», то сильно растерял форму. Другой бывший подопечный Гвардиолы – капризный немец Лерой Сане, тоже может оказаться обузой. Но у такого новичка есть козыри. Сане всего 29 лет, не старый игрок. У него были успехи в футболке «Манчестер Сити». Адаптирован к АПЛ . Играл в «Баварии», где привычно много вингеров. Сане отличается результативными всплесками, так что Артета и Берта как минимум подумают.

Обите Эван Н’Дика, центрбек

«Арсенал» в текущем году рискует потерять центральных защитников. Салиба ведёт переговоры с «Реалом». После отказа от Ван Дейка именно француз может стать центральной целью «сливочных» в защите. Габриэля зовут в Саудовскую Аравию, а ещё игрок получил травму в игре против «Фулхэма». Артета встревожен. Бразилец никогда не просил о замене, а здесь почувствовал дискомфорт. Впереди матчи против «Реала». Ещё парочка защитников «Арсенала», вроде Кивиора и Уайта, недовольны своим положением в клубе. Тоже могут уйти. Поэтому ставка на ивуарийца Н’Дика не кажется странной. Тем более, у напарника Хуммельса восемь побед в последних десяти матчах за «Рому» и лишь единичные ошибки.

Илья Забарный, центрбек

Кроме классных трансферов форвардов, в «Атлетико» Берта отличался умением подобрать центральных защитников. Не всегда это были звёзды первой величины. Черногорец Савич отпахал много лет. После успехов Забарного в связке с юным испанцем Хёйсеном украинец снова получит приглашение из «Арсенала». И вновь может отказать. Илья не захотел сидеть на лавке «канониров», где есть основная пара центральных защитников. Но если Габриэль и Салиба сменят клубы в межсезонье, то лондонцам надо будет срочно найти сразу двух игроков центра обороны под основу. Непростая задача, поэтому логично добавить в список целей адаптированного к АПЛ 22-летнего Илью Забарного.

Бруно Гимарайнс, опорник

Партей может уйти. Райс после сильного стартового сезона проводит не всегда удачные поединки. Жоржиньо готов покинуть «Арсенал». Мерино вынужденно играл в центре атаки, но на привычной позиции в центре поля новичок не впечатлил в ключевых матчах сезона. «Арсенал» вряд ли перегонит «Ливерпуль» в АПЛ . И сложно будет замучить «Реал», невзирая на очевидные проколы Анчелотти. Значит, надо думать на два шага вперёд. Не удивит ставка на Гимарайнса, одного из лидеров «Ньюкасла». Бруно засиделся в составе «сорок». А поскольку его команда выиграла Кубок Англии, то шейхи могут отпустить футболиста. Проблемой станет лишь ценник, говорят о порядка 100 млн евро.

Кенан Йилдыз, плеймейкер

Трансфер для души. Хотя у «Арсенала» есть датчанин Эдегор, капитан команды, нет стабильного игрока на левом фланге атаки. Именно там со смещениями в центр может сыграть Йилдыз. Скауты больших клубов знают, что Уильямс – сложная цель. На выбор Нико влияет мнение старшего брата Иньяки. Форвард «Атлетика» может отговорить вингера от переезда в Англию. И тогда нужен не Сане, а кто-то перспективнее. Артета оценивал Йилдыза. Молодой турок не так похож на Озила, как Гюлер. Зато Кенан может оказаться более дисциплинированным футболистом. А неудачи «Ювентуса», где пригласили Тудора после Мотты, заставят игрока изучить приглашения других грандов. По смекалке Кенан похож на игрока «Арсенала».