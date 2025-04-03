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Чеферин: «УЕФА распределяет средства справедливо и добросовестно»

вчера, 12:41

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул эффективность финансовой модели организации, назвав ее «чудом» в плане распределения средств.

Я часто слышу, что УЕФА слишком сосредоточен на зарабатывании денег. Однако мы не бесчувственная машина, генерирующая доход. Мы чудо в плане сбора и распределения средств, и мы делаем это добросовестно.

Потому что мы отдаем. Потому что мы распределяем эти средства справедливо, добросовестно. Мы отдаем значительную часть собранных средств – 97% — обратно в европейский футбол, обеспечивая его благополучие не для избранных, а для многих.

Наша миссия заключается в развитии футбола и заботе о болельщиках, а не в погоне за краткосрочной выгодой. Мы поддерживаем футбол на всех уровнях, поскольку финансовая стабильность является краеугольным камнем его процветания.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 19:00
Справедливость, для УЕФА и Чичерина, понятие не приемливое.
67vg5h4duf3e
67vg5h4duf3e
вчера в 13:30
И тут же на всякий случай проверил свою банковскую карту
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:07
Наверно имел в виду сборы от федераций.
adekvat
adekvat
вчера в 13:04
Это тебе, это мене, это сново мене, все справедливо.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:50, ред.
Меня почему то прям сильнейшим образом после этого спича стала волновать судьба остальных 3%, прям даже сильнее чем раньше. С учётом того что УЕФА ничем кроме Европейского футбола не занимается. И благополучие как бы надо наверное обеспечивать для всех, а не для многих всё таки. Потому что когда для многих это как бы для многих избранных можно считать. И последний вопрос что же это за чудо такое в плане сбора и распределения средств? Мне кажется тут какая то опечатка вышла или недопонимание. Видимо чудо и волшебство как раз и состоит в том что собирают 100% а распределяют потом 97%
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:47
Гость
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