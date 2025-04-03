Чеферин: «УЕФА распределяет средства справедливо и добросовестно»

Президент УЕФА подчеркнул эффективность финансовой модели организации, назвав ее «чудом» в плане распределения средств.

Я часто слышу, что УЕФА слишком сосредоточен на зарабатывании денег. Однако мы не бесчувственная машина, генерирующая доход. Мы чудо в плане сбора и распределения средств, и мы делаем это добросовестно.

Потому что мы отдаем. Потому что мы распределяем эти средства справедливо, добросовестно. Мы отдаем значительную часть собранных средств – 97% — обратно в европейский футбол, обеспечивая его благополучие не для избранных, а для многих.

Наша миссия заключается в развитии футбола и заботе о болельщиках, а не в погоне за краткосрочной выгодой. Мы поддерживаем футбол на всех уровнях, поскольку финансовая стабильность является краеугольным камнем его процветания.