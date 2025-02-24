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Президент РФС не будет переизбираться в исполком УЕФА

вчера, 18:37

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не вошёл в список кандидатов на переизбрание в члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Выборы пройдут на 49-м конгрессе организации, который состоится 3 апреля 2025 года в Белграде (Сербия). Крайний срок подачи заявок истёк 3 февраля.

Дюков был избран в состав исполкома УЕФА 20 апреля 2021-го сроком на 4 года.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:57
Своим отказом участия в перевыборах Президент РФС дал всем нам понять, что нет никаких перспектив к какому -либо улучшению отношений с этой организацией. Теперь так и будем ближайшие годы жить в своём родном болоте, изредка напоминая всем своим участием сборной в "контрольных" матчах,что она ещё существует и не засосана окончательно тиной на дно мирового футбола. Пока.
112910415
112910415
вчера в 18:56
как же так ?!
движемся ведь от успеха к успеху !
shur
shur
вчера в 18:55
...везде о чём то договариваемся о товарняках, о месте встречи,
условиях! А на самом деле всё хуже и хуже, никуда не пускают,только всех потихоньку сокращают, дожили!!! Исполнительный комитет привет передал г-ну Дюкову...!
Vilar
Vilar
вчера в 18:52
А кто включает в список, конкретно?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
Дюков -" Да и больно надо!"...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:46
А кому ты там нужен !?!))
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