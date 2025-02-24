Президент РФС не будет переизбираться в исполком УЕФА

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вчера, 18:37

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) не вошёл в список кандидатов на переизбрание в члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Выборы пройдут на 49-м конгрессе организации, который состоится 3 апреля 2025 года в Белграде (Сербия). Крайний срок подачи заявок истёк 3 февраля.