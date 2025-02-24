Президент РФС не будет переизбираться в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не вошёл в список кандидатов на переизбрание в члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Выборы пройдут на 49-м конгрессе организации, который состоится 3 апреля 2025 года в Белграде (Сербия). Крайний срок подачи заявок истёк 3 февраля.
Дюков был избран в состав исполкома УЕФА 20 апреля 2021-го сроком на 4 года.
движемся ведь от успеха к успеху !
движемся ведь от успеха к успеху !
условиях! А на самом деле всё хуже и хуже, никуда не пускают,только всех потихоньку сокращают, дожили!!! Исполнительный комитет привет передал г-ну Дюкову...!
условиях! А на самом деле всё хуже и хуже, никуда не пускают,только всех потихоньку сокращают, дожили!!! Исполнительный комитет привет передал г-ну Дюкову...!