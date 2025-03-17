Президент РФС объяснил, почему не стал переизбираться в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос источника о том, почему он решил не переизбираться в исполнительный комитет УЕФА.
Дюкова избрали в исполком в апреле 2021 года. После конгресса УЕФА, который пройдёт 3 апреля в Белграде, его полномочия истекут.
Вы знаете, что я отработал полный срок [в исполкоме] — с 2021 по 2025 год. На данном этапе принял решение не подавать свою кандидатуру. Но Российский футбольный союз может выдвинуть кандидата на выборах в 2027 году.
Главная причина? У нас и так хорошие рабочие отношения с ФИФА и УЕФА. Этих отношений достаточно, чтобы отстаивать наши интересы и добиваться того, чтобы наши команды и сборную вернули на официальные соревнования.
*опа тяжёлой стала..., как у того кота ( Таити..., Таити...)
*опа тяжёлой стала..., как у того кота ( Таити..., Таити...)