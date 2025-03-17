Президент РФС объяснил, почему не стал переизбираться в исполком УЕФА

1742201555

сегодня, 11:52

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) ответил на вопрос источника о том, почему он решил не переизбираться в исполнительный комитет УЕФА .

Дюкова избрали в исполком в апреле 2021 года. После конгресса УЕФА , который пройдёт 3 апреля в Белграде, его полномочия истекут.