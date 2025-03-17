Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФА

Президент РФС объяснил, почему не стал переизбираться в исполком УЕФА

сегодня, 11:52

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос источника о том, почему он решил не переизбираться в исполнительный комитет УЕФА.

Дюкова избрали в исполком в апреле 2021 года. После конгресса УЕФА, который пройдёт 3 апреля в Белграде, его полномочия истекут.

Вы знаете, что я отработал полный срок [в исполкоме] — с 2021 по 2025 год. На данном этапе принял решение не подавать свою кандидатуру. Но Российский футбольный союз может выдвинуть кандидата на выборах в 2027 году.

Главная причина? У нас и так хорошие рабочие отношения с ФИФА и УЕФА. Этих отношений достаточно, чтобы отстаивать наши интересы и добиваться того, чтобы наши команды и сборную вернули на официальные соревнования.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, когда истекут полномочия Дюкова в исполкоме УЕФА
24 февраля
ОфициальноПрезидент РФС не будет переизбираться в исполком УЕФА
24 февраля
Глава РПЛ оценил работу в новом комитете УЕФА в прошлом году
10 февраля
В УЕФА сообщили об участии делегации РФС в ближайшем конгрессе
07 февраля
Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА
24 января
Колосков получил приглашение на конгресс УЕФА
16 января
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:55
Ну это да. Я то со своей колокольни сужу.
112910415
112910415
сегодня в 12:54
уже суетиться не хочется, хочется думать о вечной гармонии мира ... эх. с махатмой Ганди бы поговорить ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:28, ред.
Пресытился Сашёк..., на казённых харчах.
*опа тяжёлой стала..., как у того кота ( Таити..., Таити...)
eku6fj5tgv8s
eku6fj5tgv8s
сегодня в 12:19
Все равно бы не избрали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:58
А командировочные в валюте в Европу никто не отменял. Но у Дюкова видимо их уже и так много от Газпрома. Поэтому ему больше не надо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:54
Главный вопрос зачем нам это вообще надо если нас не принимают нигде
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 