Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Фанаты «Ман Юнайтед» выкрикивали оскорбительные кричалки о матери Фодена

вчера, 22:14
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.

Во время игры болельщики «красных дьяволов» скандировали оскорбительные кричалки в адрес матери полузащитника «горожан» Фила Фодена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Более 300 болельщиков «Факела» проводили команду на важный матч РПЛ
05 апреля
Болельщик «Ньюкасла» сделал на ноге татуировку с QR-кодом
04 апреля
«Динамо» реализовало более 19 тысяч билетов на кубковый матч с ЦСКА
04 апреля
Юный болельщик «Эвертона» подколол футболиста «Ливерпуля»
04 апреля
Официально«Спартак» сообщил о рекорде по продаже билетов на матч с ЦСКА
04 апреля
Часть фанатов «Спартака» не поддержала отмену бойкота Fan ID
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:11
Мама – это святое!
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
сегодня в 07:59
Если это так, то Фила можно только пожалеть, вид у него несчастный и какой-то забитый, не до футбола при таком раскладе.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:22, ред.
Фанаты не виноваты
Виноваты игроки или она
По версии уефа в отнтшении недавнего матча Реала
3cpjj4vd4f4u
3cpjj4vd4f4u
сегодня в 05:12
За зарплату сына она стерпит всё.
2hmqmvst7fwc
2hmqmvst7fwc
сегодня в 04:32
Здесь конечно фанаты не правы
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:00
И причем тут мать?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:10
Вы преувеличиваете роль и значение алкоголя, хотя преуменьшат ее тоже нельзя, конечно.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:01
Я имел ввиду Ваш комментарий, а не буйность нравов англосаксов.
shur
shur ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 22:59
...у ангосаксов вместо воспитанности безкультурие, агресия и жестокость! А алкоголь изначально причина вех причин, чего бы это не касалось!
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:54
...сорян, но это вечная, наболевшая проблема!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:54
Какие это болельщики ? Их даже де*илами назвать - аванс немереный.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:53
При чём здесь проблемы с алкоголем и буйным нравом. Вы ничего не попутали ?
Ну а английские болельщики меня не только удивили, но и поразили своей невоспитанностью, а если сказать точнее - хамством.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:47
Как и у "папочки Джека Грилиша"?
shur
shur
вчера в 22:44
...если верить прессе и её образу жизни у Матушки Клэр проблемы с алкоголем и буйным нравом!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 