Фанаты «Ман Юнайтед» выкрикивали оскорбительные кричалки о матери Фодена

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.
Во время игры болельщики «красных дьяволов» скандировали оскорбительные кричалки в адрес матери полузащитника «горожан» Фила Фодена.
|Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.
Во время игры болельщики «красных дьяволов» скандировали оскорбительные кричалки в адрес матери полузащитника «горожан» Фила Фодена.
Ну а английские болельщики меня не только удивили, но и поразили своей невоспитанностью, а если сказать точнее - хамством.
Ну а английские болельщики меня не только удивили, но и поразили своей невоспитанностью, а если сказать точнее - хамством.