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Болельщик «Ньюкасла» сделал на ноге татуировку с QR-кодом

вчера, 15:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Болельщик «Ньюкасла» сделал на ноге татуировку с QR-кодом, ссылающимся на клип с защитником Дэном Берном.

При его сканировании происходит переход на четырёхсекундное видео на YouTube, в котором футболист празднует с товарищами по команде свой гол в ворота «Ливерпуля» в финале Кубка Английской Лиги (2:1), также там присутствуют слова комментатора Питера Друри из Sky Sports, который говорит: «Это парень из Блита».

40-летний Грэм Дэвисон нанёс QR-код через девять дней после победы «сорок» в турнире.

После распространения в социальных сетях видео набрало более трёх миллионов просмотров. Однако болельщики клубов-конкурентов, включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль», попытались пожаловаться на Дэвисона на YouTube, ссылаясь на нарушение авторских прав.

Дэвисон отмечает, что видео не было удалено, просто он сделал его приватным, поэтому QR-код всё ещё функционирует.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 16:23, ред.
40 лет - ума нет...только QR-код на ноге)...
xn5c28t2z577
xn5c28t2z577
вчера в 16:09, ред.
Стопудово, что другой сороки с QR-кодом в природе не существует
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:05
Каждый сходит с ума по своему
протон
протон
вчера в 16:02
"Фанаты других клубов увидели это и призвали массово репортить данное видео на YouTube за нарушение авторских прав – в итоге ролик пропал с видеохостинга спустя несколько дней. Теперь тату фаната «Ньюкасла» ведет не на видео, а на плашку с ошибкой".))))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:58
Новые технологии в помощь причудам...)
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