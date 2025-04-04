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вчера, 15:55

Болельщик «Ньюкасла» сделал на ноге татуировку с QR-кодом, ссылающимся на клип с защитником Дэном Берном.

При его сканировании происходит переход на четырёхсекундное видео на YouTube, в котором футболист празднует с товарищами по команде свой гол в ворота «Ливерпуля» в финале Кубка Английской Лиги (2:1), также там присутствуют слова комментатора Питера Друри из Sky Sports, который говорит: «Это парень из Блита».

40-летний Грэм Дэвисон нанёс QR-код через девять дней после победы «сорок» в турнире.

После распространения в социальных сетях видео набрало более трёх миллионов просмотров. Однако болельщики клубов-конкурентов, включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль», попытались пожаловаться на Дэвисона на YouTube, ссылаясь на нарушение авторских прав.

Дэвисон отмечает, что видео не было удалено, просто он сделал его приватным, поэтому QR-код всё ещё функционирует.