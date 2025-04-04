«Динамо» реализовало более 19 тысяч билетов на кубковый матч с ЦСКА

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вчера, 11:49

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали источнику о количестве проданных билетов на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА .

Реализовано свыше 19 тысяч билетов. Доступно для болельщиков уже менее 5 тысяч.

Игра пройдёт 16 апреля на «ВТБ Арене». В первом поединке «армейцы» победили со счётом 2:1.