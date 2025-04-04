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«Динамо» реализовало более 19 тысяч билетов на кубковый матч с ЦСКА

вчера, 11:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА16.04.2025 в 20:30 Не начался

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали источнику о количестве проданных билетов на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА.

Реализовано свыше 19 тысяч билетов. Доступно для болельщиков уже менее 5 тысяч.

Игра пройдёт 16 апреля на «ВТБ Арене». В первом поединке «армейцы» победили со счётом 2:1.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:51
Ну битва с лигочемпионским накалом просто, и счёт первой игры соответствует. На такое можно даже в нейтральном статусе сходить чтобы просто время провести. Даже в нейтральном к футболу статусе.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:18
Не только в тот период. Ещё недавно, матчи Киева с Шахтой собирали сто тысяч.
drug01
drug01
вчера в 13:13
Это хорошо ждем интересный футбол!
баск
баск
вчера в 13:12, ред.
Ну а что, матчик как раз тем и любопытен, что является полутоварняком,
который позволит игрокам обеих команд раскрепоститься, не бояться ошибок
и показать лучшее, на что они способны..)
Будет на что посмотреть.

И в ЦСКА интересных игроков хватает, и у нас есть наш прогульщик Битело,
который в этом сезоне не только лучший голевой ассистент в РПЛ, но и
внеконкурентно лучший по передачам под удар среди игроков чемпионатов Евротоп-5 плюс РПЛ..

Вот любопытная табличка, некоторые источники сегодня её приводят:

Битело (Динамо) - 2,79 передач под удар в среднем за матч
Сака (Арсенал) - 2,09
Баэна (Вильярреал) - 1,84
Ито (Реймс) - 1,73
Киммих (Бавария) - 1,46
Пулишич (Милан) - 1,46
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:56
А в Киеве, Олимпийский, в лучшие годы собирал до 100тысяч...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:48
19 тыщь? Не..., не цепляет. Помню Рамштайн в СК ОЛИМПИЙСКИЙ 25 тыщ собрал..., ито не все желающие попали...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:18
Значит зрители ждут футбола
Capral
Capral
вчера в 12:00
Не вижу никакой интриги в этой игре, ведь проигравший все равно не вылетает, в силу идиотской системы розыгрыша.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:56
Не сказать, что получится Аншлаг...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:53, ред.
Ну осталось командам дерби выдать на загляденье...
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