«Динамо» реализовало более 19 тысяч билетов на кубковый матч с ЦСКА

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали источнику о количестве проданных билетов на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА.
Реализовано свыше 19 тысяч билетов. Доступно для болельщиков уже менее 5 тысяч.
Игра пройдёт 16 апреля на «ВТБ Арене». В первом поединке «армейцы» победили со счётом 2:1.
который позволит игрокам обеих команд раскрепоститься, не бояться ошибок
и показать лучшее, на что они способны..)
Будет на что посмотреть.
И в ЦСКА интересных игроков хватает, и у нас есть наш прогульщик Битело,
который в этом сезоне не только лучший голевой ассистент в РПЛ, но и
внеконкурентно лучший по передачам под удар среди игроков чемпионатов Евротоп-5 плюс РПЛ..
Вот любопытная табличка, некоторые источники сегодня её приводят:
Битело (Динамо) - 2,79 передач под удар в среднем за матч
Сака (Арсенал) - 2,09
Баэна (Вильярреал) - 1,84
Ито (Реймс) - 1,73
Киммих (Бавария) - 1,46
Пулишич (Милан) - 1,46
который позволит игрокам обеих команд раскрепоститься, не бояться ошибок
и показать лучшее, на что они способны..)
Будет на что посмотреть.
И в ЦСКА интересных игроков хватает, и у нас есть наш прогульщик Битело,
который в этом сезоне не только лучший голевой ассистент в РПЛ, но и
внеконкурентно лучший по передачам под удар среди игроков чемпионатов Евротоп-5 плюс РПЛ..
Вот любопытная табличка, некоторые источники сегодня её приводят:
Битело (Динамо) - 2,79 передач под удар в среднем за матч
Сака (Арсенал) - 2,09
Баэна (Вильярреал) - 1,84
Ито (Реймс) - 1,73
Киммих (Бавария) - 1,46
Пулишич (Милан) - 1,46