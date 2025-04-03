Часть фанатов «Спартака» не поддержала отмену бойкота Fan ID

Несмотря на то что движение «Фратрия» объявило о возвращении на матчи Кубка России, значительная часть фанатских групп московского «Спартака» выступает против частичного снятия бойкота. В совместном заявлении 26 фанатских объединений, как крупных, так и мелких, выражается решимость продолжить бойкот матчей.

Путь борьбы никогда не был простым и легким. Протестуя против введения Fan ID в 2022 году, мы понимали все тяжести и трудности, с которыми нам придется столкнуться, и приняли его общим решением всех ОФ и ультрас-коллективов.

Во имя общих целей мы пожертвовали частью своей жизни – посещением официальных матчей основного состава футбольного «Спартака», на что годами тратили свои силы, здоровье и энергию.

Спустя три года мы с сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на дальнейшую борьбу и объявляют о возвращении на матчи Кубка России.

На данный момент мы не видим предпосылок для смягчения нашей позиции по данному вопросу: мы по-прежнему крепки и верны своим идеям. Поэтому остаемся непоколебимыми в своем решении о бойкотировании матчей и призываем всех посещать альтернативные мероприятия, где представлены команды общества «Спартак»: «Спартак-2», ЖФК «Спартак», молодежный состав «Спартака», ХК «Спартак» и РК «Спартак».