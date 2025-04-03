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Часть фанатов «Спартака» не поддержала отмену бойкота Fan ID

вчера, 12:11

Несмотря на то что движение «Фратрия» объявило о возвращении на матчи Кубка России, значительная часть фанатских групп московского «Спартака» выступает против частичного снятия бойкота. В совместном заявлении 26 фанатских объединений, как крупных, так и мелких, выражается решимость продолжить бойкот матчей.

Путь борьбы никогда не был простым и легким. Протестуя против введения Fan ID в 2022 году, мы понимали все тяжести и трудности, с которыми нам придется столкнуться, и приняли его общим решением всех ОФ и ультрас-коллективов.

Во имя общих целей мы пожертвовали частью своей жизни – посещением официальных матчей основного состава футбольного «Спартака», на что годами тратили свои силы, здоровье и энергию.

Спустя три года мы с сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на дальнейшую борьбу и объявляют о возвращении на матчи Кубка России.

На данный момент мы не видим предпосылок для смягчения нашей позиции по данному вопросу: мы по-прежнему крепки и верны своим идеям. Поэтому остаемся непоколебимыми в своем решении о бойкотировании матчей и призываем всех посещать альтернативные мероприятия, где представлены команды общества «Спартак»: «Спартак-2», ЖФК «Спартак», молодежный состав «Спартака», ХК «Спартак» и РК «Спартак».

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Спартак М
Источник: fanat1k.ru
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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:58
Возможно они позже пожалеют о своём решении.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 13:12
Большинству тем кто баломутит воду скорее всего откажут в получении Fan ID за их прошлые грехи, а те кто пролезит на тоненького понимают, что скорее всего их лишат паспорта болельщика в будущем, вот они и против.
Страдают те кто под ними ходят, боятся слово сказать, ибо угрозы уже были озвучены вслух.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:07
Что самое интересное, так это то, что эти фанаты особо не нужны Спартаку.
Люди и без них на стадион заполняют.
Я с самого начала говорил, что со временем все нормализуется и фанаты потихоньку будут возвращаться на трибуны, всех их сломают рано или поздно.
Правда есть категория фанатов, которая использует футбол как средство для своих нужд, а Fan ID всё им портит, боятся они его как огня и других баломутят.
Если честно я уже и забыл про этот байкот.
Наверное фанаты просто решили о себе напомнить и не более того.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 12:34
Борьба с чем, или с кем? Оформить паспорт болельщика и болеть за свою любимую команду, поддерживать её, не составляет большого труда и ничему лишнему вас не обязывает. "Во имя общих целей..........." - Каких целей? Удовлетворения собственных амбиций, ради которых вы бросили без поддержки свою команду? Вам собственные идеи важнее успеха вашей команды.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:31, ред.
Некоторым по жизни не хватает того с чем побороться бы, борьба за экологию, борьба за права угнетённых, борьба против Fan ID, всё это способ избегать своих личных проблем с головой погружаясь в несуществующие или искусственно придуманные и созданные теми же людьми проблемы, лишь бы на себя не смотреть и собой не заниматься. А вот реальная проблема с которой побороться бы это руководители из Лукойла, но нет, тут их всё устраивает. а может быть эта борьба как раз способ избежать жгучего чувства стыда и бессилия перед невозможностью как то решить истинные проблемы любимой команды и даже честно сосуществовать с ними? Fan ID это же не так больно как когда твою любимую команду превращают в средство для пиара и наживы полностью игнорируя потребности её болельщиков
Гость
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