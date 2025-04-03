Часть фанатов «Спартака» не поддержала отмену бойкота Fan ID

Несмотря на то что движение «Фратрия» объявило о возвращении на матчи Кубка России, значительная часть фанатских групп московского «Спартака» выступает против частичного снятия бойкота. В совместном заявлении 26 фанатских объединений, как крупных, так и мелких, выражается решимость продолжить бойкот матчей.
Путь борьбы никогда не был простым и легким. Протестуя против введения Fan ID в 2022 году, мы понимали все тяжести и трудности, с которыми нам придется столкнуться, и приняли его общим решением всех ОФ и ультрас-коллективов.
Во имя общих целей мы пожертвовали частью своей жизни – посещением официальных матчей основного состава футбольного «Спартака», на что годами тратили свои силы, здоровье и энергию.
Спустя три года мы с сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на дальнейшую борьбу и объявляют о возвращении на матчи Кубка России.
На данный момент мы не видим предпосылок для смягчения нашей позиции по данному вопросу: мы по-прежнему крепки и верны своим идеям. Поэтому остаемся непоколебимыми в своем решении о бойкотировании матчей и призываем всех посещать альтернативные мероприятия, где представлены команды общества «Спартак»: «Спартак-2», ЖФК «Спартак», молодежный состав «Спартака», ХК «Спартак» и РК «Спартак».
Люди и без них на стадион заполняют.
Я с самого начала говорил, что со временем все нормализуется и фанаты потихоньку будут возвращаться на трибуны, всех их сломают рано или поздно.
Правда есть категория фанатов, которая использует футбол как средство для своих нужд, а Fan ID всё им портит, боятся они его как огня и других баломутят.
Если честно я уже и забыл про этот байкот.
Наверное фанаты просто решили о себе напомнить и не более того.
Люди и без них на стадион заполняют.
Я с самого начала говорил, что со временем все нормализуется и фанаты потихоньку будут возвращаться на трибуны, всех их сломают рано или поздно.
Правда есть категория фанатов, которая использует футбол как средство для своих нужд, а Fan ID всё им портит, боятся они его как огня и других баломутят.
Если честно я уже и забыл про этот байкот.
Наверное фанаты просто решили о себе напомнить и не более того.
Страдают те кто под ними ходят, боятся слово сказать, ибо угрозы уже были озвучены вслух.
Страдают те кто под ними ходят, боятся слово сказать, ибо угрозы уже были озвучены вслух.