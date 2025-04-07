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Алеррандро: «На меня выходила „Севилья“, но я хотел перейти только в ЦСКА»

вчера, 20:43

Форвард ЦСКА Алеррандро сообщил о том, что помимо московского клуба его кандидатура рассматривалась российскими и французскими командами и Севильей.

Еще до армейцев две российские команды проявляли ко мне интерес, но только в трансфере не был заинтересован я. А в начале этого года с предложением выходила «Севилья», плюс звонили и интересовались несколько клубов из чемпионата Франции. Но я сразу сказал своему агенту, что хочу поехать в Россию. Хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы играть в вашем чемпионате. Это было моим желанием, и я на этом настоял.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 02:11, ред.
Алеррандо Бунша.
adekvat
adekvat
вчера в 22:45
Кто знает что этот парень курит?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:54
Не удивительно, ведь его кумирами были Вагнер Лав и Жо.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:54
С детства был влюблён в ЦСКА и грезил только ЦСКА.)
Гость
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