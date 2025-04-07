Алеррандро: «На меня выходила „Севилья“, но я хотел перейти только в ЦСКА»

Форвард ЦСКА сообщил о том, что помимо московского клуба его кандидатура рассматривалась российскими и французскими командами и Севильей.

Еще до армейцев две российские команды проявляли ко мне интерес, но только в трансфере не был заинтересован я. А в начале этого года с предложением выходила «Севилья», плюс звонили и интересовались несколько клубов из чемпионата Франции. Но я сразу сказал своему агенту, что хочу поехать в Россию. Хотел перейти именно в ЦСКА , чтобы играть в вашем чемпионате. Это было моим желанием, и я на этом настоял.