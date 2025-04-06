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«Спартак» определился с будущим Зиньковского

вчера, 11:24

«Спартак» готов продать полузащитника Антона Зиньковского, который сейчас выступает на правах аренды за «Крылья Советов», в летнее трансферное окно. Также «красно-белые» могут рассмотреть вариант аренды игрока с правом выкупа. В услугах Зиньковского заинтересованы «Крылья Советов» и другие клубы РПЛ.

Напомним, 28-летний левый атакующий полузащитник в июле 2022 года перешёл из самарского клуба в «Спартак». Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Зиньковский сыграл 18 матчей, в которых отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,5 миллиона евро.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:27
В самарский коллектив он вписывается просто великолепно!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:19
Деградировал полностью, браво, Деяну, что увидел в нем неликвид
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:48, ред.
При живом Промесе Антон ещё какие то надежды подавал как и многие другие футболисты Спартака типа Хлусевича или Зобнина, но как только Квинси был вынужден покинуть состав команды то они совсем перестали играть, не знаю как он влиял на них, но похоже влиял и сильно, ведь они играли даже тогда когда Квинси отсутствовал например из-за травм, и комбинационный футбол и атакующий был даже лучше чем сейчас развит. А сейчас есть готовность от Зиньковского в принципе и бесплатно отказаться. Понятно что активы не мои, но надо смотреть реалистично на вещи, продать Зиньковского за нормальные деньги такая себе задачка - миссия невыполнима.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:41
Пусть договариваются с Самарой.... хороший вариант для него.
Vilar
Vilar
вчера в 11:38
Не пришёлся ко двору при Станковиче, напрасно серб разбрасывается игроками. Не думаю, что на базе Антон есть больше всех.
Гость
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