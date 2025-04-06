«Спартак» определился с будущим Зиньковского

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вчера, 11:24

«Спартак» готов продать полузащитника , который сейчас выступает на правах аренды за «Крылья Советов», в летнее трансферное окно. Также «красно-белые» могут рассмотреть вариант аренды игрока с правом выкупа. В услугах Зиньковского заинтересованы «Крылья Советов» и другие клубы РПЛ .

Напомним, 28-летний левый атакующий полузащитник в июле 2022 года перешёл из самарского клуба в «Спартак». Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Зиньковский сыграл 18 матчей, в которых отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,5 миллиона евро.